Сочинение Анализ стихотворения И. А. Бунина «Крещенская ночь»

И. А. Бунин – не только великий прозаик, но и замечательный поэт. Он оставил нам в наследство стихотворения, которые писал и в России, и в эмиграции. По своим художественным достоинствам поэтические произведения Бунина нисколько не уступают его прозе.



Ярким тому примером является замечательное стихотворение «Крещенская ночь» (1886 - 1901).



Известно, что Крещение – один из важнейших христианских праздников. Когда-то, много сотен лет назад, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Тем самым он показал, что каждый христианин находится под защитой Господа. Это великое таинство, в полной мере непостижимое для человека. Ему остается лишь одно – верить в Чудо.



Композиционно данное стихотворение можно разделить на три части. Первая часть – это пять первых четверостиший. В них описывается ночь в зимнем лесу. Основные настроения этой части – покой, величие, ощущение красоты природы.

В первой части сильны сказочные мотивы, ведь природа в Крещенскую ночь, по мнению Бунина, волшебна:



Темный ельник снегами, как мехом,



Опушили седые морозы,



В блестках инея, точно в алмазах,



Задремали, склонившись, березы.



Или



Замело чащи леса метелью, -



Только льются следы и дорожки,



Убегая меж сосен и елок,



Меж березок до ветхой сторожки.



В первой части природа превращается в живое таинственное существо со своими законами и сама становится наблюдателем: «…полный месяц глядит с небосклона. Высоко он поднялся над лесом, В ярком свете своем цепенея…»



Данного эффекта Бунин добивается при помощи такого художественного приема, как олицетворение: «…задремали, склонившись, березы. », «…и причудливо стелются тени…», «Спят таинственно стройные чащи…» и т. д.



Вторая часть достаточно резко контрастирует с первой. В ней настроение меняется: возникает ощущение напряженности, тревожного ожидания. Например:



Тишина, - а, быть может, он близко…



И стою я, исполнен тревоги,



И гляжу напряженно на чащи,



На следы и кусты вдоль дороги,. .



Именно в этой части и появляется многоточие, которое усиливает напряжение и неопределенность. Также это настроение особо сильно передается в последнем четверостишии второй части:



Огонек из лесной караулки



Осторожно и робко мерцает,



Точно он притаился под лесом



И чего-то в тиши поджидает.



Стоит обратить внимание на чередование гласных о и у. Этот ассонанс помогает автору показать напряженность и таинственность. Также это чередование помогает передать фольклорные мотивы.



Возвращаясь к содержанию второй части, стоит заметить, что и напряжение и тревожность свойственны только человеку. Природа же остается спокойной в своем царственном величии. Человек же, не доверяя мудрости Бога и не сливаясь с природой, постоянно чего-то боится: «А, быть может, за этим оврагом // Пробирается волк по сугробам…», «Все мне чудится что-то живое, // Все как будто зверьки пробегают».

Но над всем сущим стоит высшая мудрость. Этому и посвящена третья часть, состоящая из двух последних четверостиший. Здесь настроение вновь меняется на торжественное, величественное. В этой части опять появляется состояние покоя, утерянное в предыдущей. Я считаю, что последние два четверостишия можно назвать своеобразным итогом всего стихотворения. В них выражается авторская позиция.

После тягостного ожидания «у трона господня» взошла звезда. Символ звезды, на мой взгляд, здесь не случаен. Ведь по самой яркой звезде люди узнали о рождении Иисуса Христа и о своем спасении. Также самая яркая звезда является путеводной. Она возвещает всем людям о надежде и обещает покой и защищенность. Неслучайно в этой части говорится о «дивном покое». Это божественное спокойствие, покой уверенности.



Данное стихотворение писалось на протяжении пятнадцати лет. Видимо, Бунин неоднократно к нему возвращался. Поэтому мы можем понять, что эта тема была важна для Бунина. Благодаря «Крещенской ночи» мы можем понять взгляды И.

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