Сочинение Анализ стихотворения И.А. БУнина Забытый фонтан

Стихотворение И. Бунина "Забытый фонтан", написанное в 1902 году подтверждает кредо поэта, выраженное им в словах:"Ищу я в этом мире сочетание прекрасного и вечного".

Поэт использует свою любимою стихотворную форму-сонет, обращаясь к вечной теме любви и гармонии с природой.

Композиция стихотворения построена на сравнении двух образов: осеннего сада и одинокой девушки.

Сонет поражает своей яркой образностью. В первом катрене все художественные средства призваны подчеркнуть запустение и холод. Осенний сад, метафорически названный поэтом " чертог из янтаря", "рассыпался", как что-то пышное, великолепное, но очень хрупкое. "Холодное дыханье сентября"-метафора, от которой на душе становится неуютно и тревожно.

Во втором катрене ведущий художественный прием-олицетворение. Ветер "заметает листьями фонтан", "взвевает их, внезапно налетая". Сравнение листьев с "испуганной стаей" очень точно передает кружение листвы по пустым аллеям сада.

В заключительных терцетах возникает образ одинокой девушки. В ее движениях-грация, неторопливость:она "приходит, влача по листьям спущенную шаль", долго смотрит на фонтан. Усиливают образ героини эпитет "застывшая печаль" на ее лице и сравнение "как призрак". В душе, вероятно, то же угасание, те же холод и пустота, что и в осеннем саду. Любовь оказалась мимолетной, она исчезла. Забытый фонтан стал символом былого счастья.

По жанру стихотворение можно отнести к любовной и философской лирике. Последние строки говорят о быстротечности и неумолимости времени : "А дни бегут. . . Им никого не жаль"

Ассонанс ( повтор гласных а, о, ы ) и стихотворный размер ( пятистопный ямб) придают сонету особое звучание и ритм.

Стихотворение рождает ощущение светлой грусти, сожаления о том, чего уже никогда не вернуть. .