Сочинение Анализ стихотворения И.А. Бунина Ещё и холоден и сыр...

Стихотворение "Ещё и холоден и сыр. . . " написано Буниным в 1901 году. Оно относится к раннему этапу творчества писателя. В стихотворении мы видим февраль, конец зимы: "Ещё и холоден и сыр Февральский воздух. . . ". У Бунина в этом стихотворении природа олицетворена: "Уж смотрит небо ясным взглядом и молодеет божий мир", "Слезится снег недавней стужи", "Сквозят деревья в лоне небосклона. . . ". Пейзажная зарисовка стихотворения схожа с картиной Саврасова "Грачи прилетели". На обоих шедеврах мы видим почти одинаковые пейзажи, схожие краски. Картина стихотворения помогает нам догадаться о чувствах лирического героя. Он испытывает радость смены времени года, радость что наступает весна. Ему радостно слушать "как снегири в кустах звенят", смотреть и наблюдать, как "слезится снег недавней стужи, а с неба на кусты и лужи ложится отблеск голубой". Приемом звукописи автор дает нам услышать всё происходящее, ощутить и понять его чувства: "Не налюбуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона, и сладко слушать у балкона, как снегири в кустах звенят". Лирический герой и природа в стихотворении едины. Героя к природе влечет не пейзаж, не краски, "а то, что в этих красках светит: любовь и радость бытия". .