Сочинение Анализ стихотворения И.А. Бунина «Одиночество»

Бунин был не только замечательным прозаиком, но и выдающимся поэтом. Он воспринял традиции классической русской поэзии, традиции Пушкина и Лермонтова, их стремление к простоте и ясности, их прозрачный стих, их тонкое чувство природы.

Немало стихотворений Бунин посвятил русской природе, которая часто вызывала в душе поэта радостные, светлые чувства.

Философская проблематика, часто взаимосвязанная с темой природы, нашла отражение в поэзии Бунина. Так, мысль о преемственности связи между прошлым и настоящим, тема смерти проходит сквозь многие его поэтические произведения.

Конечно, Бунин, как великолепный художник, тонкий психолог, посвящал свои поэтические произведениям живым человеческим эмоциям: любви, радости, страданию.

Таково, например, стихотворение «Одиночество». По жанру это монолог-исповедь. Лирический герой обращается к любимой женщине, ушедшей от него. Но вместе с тем диалог с самим собой: ведь герой остался наедине со своими воспоминаниями.

Стихотворение начинается с описания осеннего пейзажа, задающего эмоциональный фон всему лирическому произведению:

И ветер, и дождик, и мгла

Над холодной пустыней воды.

Здесь жизнь до весны умерла,

До весны опустели сады.

Строфа построена по принципу градации. Каждая новая строка усиливает ощущение бесприютности. Во второй строке метафора «пустыня воды» создаёт эффект бескрайности печали. Третья строка вводит тему смерти.

Печальное душевное настроение лирического героя придаёт образам природы, нашедшим отражение в стихотворении, ощущение опустошенности. Природа и человек слиты воедино, страдают по одной причине: природа по ушедшей весне, и человек, потерявший свою Весну – любимую, без которой в душе героя наступила осень.

Мотив одиночества в лирике Бунина уходит корнями в ощущения детства, юности.

Бунин вспоминал: «Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел. . . Все в эту пору чему-нибудь где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся, а я нигде не учился, никакой среды не знал».

И всё же отчётливо проступает желание избавиться от этой удручённости, прорваться в мир света, надежды, обрести утраченную гармонию с самим собой и миром:

И сердце жаждет блеска дня и счастья.

Это произведение об одинокой душе, которая пытается прорвать своё одиночество, ибо сейчас оно тягостно для неё. Это стихотворение и о женщине, о любви, и, в конечном счёте, о смысле жизни.

Собеседником, другом с детства у поэта была природа. И лирический герой его произведений внимателен к окружающему миру, тонко чувствует природу, сопереживает ей. То он в янтарном окружении «озябшего» сада, то в берёзовом лесу, «где распевают птицы», то в «сладостном бору», то «дремлет над Днепром у широкого плёса», но чаще всего — «среди степи, простора и небес».

Вчера ты была у меня. . .

Оказывается, вчера тоже был ненастный день, но он воспринимался по-другому, потому что «она была» и «казалась женой». Бунин дважды использует здесь фигуру умолчания. Причём за этими многоточиями – противоположные думы: первая – что было бы, если бы она осталась? Вторая – что теперь будет и как прожить одному?

А как же тяжело будет прожить до весны, если сейчас ещё только осень, а невозможно прожить даже этот день (сегодня). . . Образ «сегодня» в третьей строфе раздвигается до бесконечности:

Сегодня идут без конца

Те же тучи – гряда за грядой. . .

И вдруг – от туч, от неба, от бесконечности – к совершенно конкретной земной детали:

Твой след под дождём у крыльца

Расплылся, налился водой.

Бунин не боится ввести в стихотворение бытовую деталь, которая нередко приобретает под его пером особую выразительность. В этом произведении ещё немало таких выразительных деталей. Например, по строчкам

Я на даче один. Мне темно

За мольбертом, и дует в окно

мы догадываемся, что герой живёт в уединении, он художник – натура творческая, ранимая, остро переживающая все неудачи, потрясения, особенно, если они касаются любви.

Но особенно впечатляет подчёркнуто бытовая, прозаическая концовка стихотворения, тонко передающая тоску покинутого художника:

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить.

Тема любви, отношений между мужчиной и женщиной, безусловно, значительно глубже осмыслена в прозе Бунина, особенно в поздней. А в стихотворении «Одиночество» завязался узелок этой столь волнующей автора темы. .