Сочинение Анализ стихотворения И.А. Бунина «Одиночество»

На мой взгляд, Иван Алексеевич Бунин – один из крупнейших поэтов 20 века. Сегодня это общепризнанно, однако долгое время заслуженная известность Бунина-прозаика затмевала для читателей его поэзию. Но нужно заметить, что в таланте И. А. Бунина, необыкновенно гармоничном, все уравновешено: проза этого писателя вспахана плугом поэта, его стихи зачастую предвосхищают проблематику и даже стилистику рассказов и повестей.



Любовь… Эта тема, к которой обращался не один поэт и писатель. И. А. Бунин – не исключение. Любовная лирика его невелика по количеству. Но именно в ней разрабатываются многие вопросы, волновавшие писателя и позже, особенно проблема одиночества. Бунин считает, что даже любовь не спасает от одиночества, от этого «страшного недуга». Исчерпав «земные» возможности, оно ввергает героя в состояние спокойного отчаяния.



Таким настроением сдержанного трагизма пронизано едва ли не самое известное стихотворение Бунина - «Одиночество». Оно было напечатано в девятой книге сборника «Знание» за 1904 с посвящением художнику и приятелю Бунина П. А. Нилусу. В 1910 году это стихотворение в исполнении автора было записано на пластинку:



И ветер, и дождик, и мгла



Над холодной пустыней воды.



Здесь жизнь до весны умерла,



До весны опустели сады,



Я на даче один. Мне темно



За мольбертом, и дует в окно.



Заметим, что уже в начале стихотворения автор использует градацию, нагнетая тем самым тягостное впечатление, настраивая читателя на пронзительно-трагический лад.



«Одиночество» начинается с описания тоскливой осенней природы: «и ветер, и дождик, и мгла…». Для создания минорного настроения Бунин использует яркую метафору: «над холодной пустыней воды», показывая отчужденность лирического героя, неприятие им окружающей реальности. Недаром герой чувствует, что «здесь жизнь до весны умерла», имея в виду жизнь природы, а вместе с ней и свою. Лирическому герою неуютно в этом мире. «Мне темно», - говорит он, но темно не из-за отсутствия света за окном, а от отсутствия «света» в жизни.



Осознание того, что он мог быть счастлив «вчера», а «Сегодня идут без конца Те же тучи – грядя за грядой…», гнетет лирического героя. Он с кажущейся легкостью говорит «прощай». Но это происходит не от безразличия, а от понимания неизбежности происходящего:



Твой след под дождем у крыльца



Расплылся, налился водой.



И мне больно глядеть одному



В предвечернюю серую мглу.



Здесь поэт уже открыто говорит об одиночестве. По его мнению, любовь не вечна, а «для женщины прошлого нет». Любовь могла бы заполнить пустоту в душе лирического героя, но этому не суждено случиться. Она оставила лишь след в его душе, который «расплывется» под дождем и исчезнет. Лишь одиночество будет безраздельно царствовать в душе и жизни героя. Боль от своего одиночества герой не может ни преодолеть, ни заглушить. Можно подумать, что судьба его обречена, а тоска одиночества безысходна. Но, возможно, это и не так. Недаром лирический герой ждет весны: «Как-нибудь до весны Проживу и один – без жены…» Может быть, в жизнь героя еще придет весна, и его сердце оживет, как каждый год оживает природа…



Но пока желание счастья и осознание его невозможности выражены в нарочито спокойной концовке:



Что ж! Камин затоплю, буду пить…



Хорошо бы собаку купить.



Этот лаконизм – достояние литературы уже нового, 20 века, когда смятенность чувств передается равнодушной, «посторонней», фразой. Такой фразой является и последняя строчка стихотворения. Обреченный на одиночество среди людей, непонятый, покинутый любимой женщиной, лирический герой, тем не менее, не выплескивает наружу своих эмоций. О них мы догадываемся только по каким-то деталям или отдельным словам. «Затоплю камин» - герой пытается разогнать «мглу», «серую тьму», окутавшую его душу. «Буду пить» - извечный способ «утопить» свое горе в вине – признак отчаяния, справиться с которым суждено не каждому. «Хорошо бы собаку купить», ведь верный пес никогда не бросит, в отличие от разлюбившей женщины, он будет со своим хозяином до конца жизни.



Купить собаку – это значит уже как-то начать действовать, существовать, жить. На данном этапе лирический герой к этому не готов, поэтому автор и употребляет частицу «бы» - мы не всегда осуществляем то, что задумали. Но эта строка – надежда на то, что все измениться к лучшему.



Примечательно, что в «Одиночестве» очень мало художественно-изобразительных средств.

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