Сочинение Анализ стихотворения И.Северянина «Увертюра»

Творчество известного поэта серебряного века Игоря Северянина многие исследователи называют новаторским, поскольку многое из того, к чему прибегал поэт, было несвойственно для лирических произведений того времени. Северянин смело использовал новые ритмы, неологизмы. Его лирика отличается удивительной музыкальностью.

Особое место в творчестве поэта занимает стихотворение «Увертюра», которое в некоторой степени закрепило за ним славу «салонного» лирика, воспевающего в своих произведениях «красивости» и «изыски».

Это стихотворение удивительно уже тем, что очень сложно определить его тему. Однако, ощущение какой-то легкости, радости, яркости прослеживается очень четко.

Лирическое произведение поражает разнообразием образов, которые на первый взгляд мало связаны друг с другом:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо, остро!

Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

«Ананасы в шампанском», на мой взгляд, создают уже с первой строки некую «красивость», «роскошь». Лирический герой восхищается окружающим миром и собой. В стихотворении присутствует вещный мир, мир предметный, который определяет убогие интересы персонажа. Герой вдохновенно восклицает: «Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!» Однако, на мой взгляд, это попытка спрятаться от жизни за броской вещью.

Динамичность стихотворению придает отрывистость фраз и своеобразная интонация перечисления:

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!

Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!

Ананасы в шампанском – это пульс вечеров!

В данном четверостишии автор использует неологизмы: «ветропросвист», «крылолет», которые свидетельствуют о смелости поэта экспериментировать над словом. Неологизмы создают еще большую необычность происходящему на глазах у поэта.

Последняя строфа, по моему мнению, имеет особое значение, потому что в нем заключена основная идея стихотворения:

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском

Я трагедию жизни претворю в грезофарс…

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!

Лирический герой в этом четверостишии раскрывает свое истинное лицо: «Я трагедию жизни претворю в грезофарс…»Здесь показывается человек, пытающийся бежать от пафосной, но пустой действительности. Ананасы в шампанском в этой строфе становятся олицетворением творческого процесса, которому нет границ и пределов. И только поэт способен легко перемещаться «из Москвы - в Нагасаки».

В синтаксическом плане нужно отметить обилие восклицательных знаков, которые свидетельствуют о восхищении лирического героя миром, а также создают атмосферу торжественности и легкости.

Автор почти не использует в стихотворении эпитеты, таким образом достигается динамизм, легкость. Только два эпитета можно найти в строках: «нервные девушки» и «острое дамское общество». Они создают атмосферу, в которой находится лирический герой.

Творческий процесс для Игоря Северянина очень загадочен: «Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!» Это ключевые слова в стихотворении. Порывистость, неподчинение хоть какой-нибудь логике – вот основные черты поэтической деятельности автора.

Игорь Северянин вводит в стихотворение и топонимы: Москва, Нагасаки, Нью-Йорк. Этим он хочет показать, что творчество поэта не знает границ, и, возможно, понятно и востребовано во всем мире, несмотря на языковой и культурный барьер. Поэта и его произведения понимает не только наш мир, но и даже жители Марса! Таким образом, в этом стихотворении мы наблюдаем за полетом поэтической фантазии, и сами оказываемся в гуще событий.

Северянин назвал это лирической произведение «Увертюрой», прямо как музыкальное произведение. А может, стихосложение как процесс очень напоминает создание музыкального шедевра? Ведь ощущения от прочтения талантливой лирики сравнимы с ощущением от прослушивания «живой» инструментальной мелодии. .