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Сочинение Анализ стихотворения Карамзина "Берег".

    Николай Михайлович Карамзин известен современному читателю как автор повести «Бедная Лиза». Также нередко его называют летописцем при дворе Александра I, создателя «Истории Государства Российского» в двенадцати томах. Очень редко Карамзин упоминается как поэт, хотя им было написано немало стихов. Он считался основоположником «дворянского» периода русской поэзии, которую продолжили и развили Пушкин и Грибоедов.

    Стихотворение «Берег» было написано в 1802 году, знаменующим начало нового этапа в жизни Карамзина. В этот год Александр I вступает на престол, сменив Павла I. Новый правитель ослабляет цензурный режим, и Карамзин осуществляет свою давнюю журналистскую мечту – начинает издание журнала «Вестник Европы». В этом же году он приступает к написанию «Истории Государства Российского». Если в конце 18 века Карамзин много писал, принимал активное участие в общественных процессах, то с началом 19-го его деятельность начинает угасать. С каждым годом из-под его пера появляется все меньше и меньше стихов, «безделок», как ласково называл их сам поэт.
    В 1802 году в жизни Карамзина произошло печальное событие: умерла его первая жена, Елизавета Ивановна Протасова. Возможно, именно это навеяло тему стихотворения «Берег» - смерть близких людей.

    Лирическое произведение построено на сопоставлении двух явлений, казалось бы, никак друг с другом не пересекающихся. В первых трех строфах поэт рисует яркую картину возвращения корабля в «пристань мирную», читатель видит теплую встречу мореходов с родными и близкими. В последних двух строфах проводится параллель между жизнью и морем, пристанью и смертью, человеком и кораблем. Встречающие из первой части стихотворения «перерождаются» в умерших родных и близких, которые также ждут прихода путешественников, только из мира иного…
    Больше всего шокирует даже не тема смерти, а то, как она представлена. Уход из жизни – это не конец, а начало путешествия к другим берегам. Смерть – это не траур, а радостная встреча с предками, с близкими людьми. Она неизбежна, поэтому не так страшна, тем более для нас там хранится «место подле друзей».
    Стихотворение «Берег» можно воспринимать как два отдельных, то есть первая и вторая части достаточно самостоятельны, в них сюжет имеет начало и конец. Но именно их «хитросплетение», умело проведенные параллели заставляют задуматься не только о смерти, но и о жизни.
    Уходя в последнее плавание, мы оставляем на одном берегу близких людей. Для всех ли будет возможно занять место на противоположной «пристани»? Если я буду презирать окружающих и не делать другим добро, встретят ли меня с распростертыми объятиями в мире ином? Заслужу ли я, пройдя «море и волненье» жизни, «пристань и покой» после смерти?

    Читая стихотворение, нельзя не обратить внимание на простоту языка. Вообще, поэзии Карамзина свойственна прямота, он употребляет мало метафор и ярких эпитетов. Но, несмотря на это, его стихи легко читаются и воспринимаются, а образы ярко рисуются в воображении. В стихотворении мы встречаем много риторических восклицаний («Пусть ее на карте нет!», «Пусть она и неизвестна!», «Вы маните/ Нас к таинственным брегам!. . ») и риторических обращений («Жизнь! ты море и волненье!», «Смерть! ты пристань и покой!», «Тени милые!»).
    Во второй строфе поэт использует повтор: «Пусть она и неизвестна! / Пусть ее на карте нет!». Для достижения музыкальности и простоты изложения автор пользуется синтаксическим приемом - инверсией: «в пристань мирную войти», «летят в объятья их», «храните место подле вас друзьям».

    В стихотворении мы встречаем разные стихотворные размеры. Первая, третья и пятая строфа относятся к тонической системе стихосложения, ритмика в которой организуется за счет повторения ударных слогов, а число безударных между ударениями различно. Вторая и четвертая строфа написаны двухстопным хореем с ударением на первый слог.
    Способы рифмовки – перекрестная и кольцевая (во втором строфе). Стихотворение состоит из пяти четверостиший, стихотворная строфа – катрен.

    Карамзин в стихотворении использовал звуковые сочетания. Например, звукопись и анафору во второй строфе:

    Пусть ее на карте нет!

    Пусть она и неизвестна!

    Мысль, надежда им прелестна

    Там избавиться от бед.

    Особенностью «Берега», да и всех стихов Карамзина, является простота языка, но за этой простотой скрывается глубокий философский смысл. Его мастерство как поэта заключается в том, что он сумел этими обычными, казалось бы, словами нарисовать яркие запоминающиеся образы кораблей, моря, пристани и встречающих людей, имея в виду смерть и расставание с близкими навсегда…
    Закончить анализ стихотворения мне хочется фрагментом письма М. И. Багрянского к А. М. Кутузову, которое было написано в 1791 году: «Он [Карамзин] себя считает первым русским писателем и хочет нас учить нашему родному языку, которого мы не знаем. Именно он раскроет нам эти скрытые сокровища». .

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