Сочинение Анализ стихотворения Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь...»

Константин Ваншенкин не относится к числу тех поэтов, которые развиваются скачками, озаряя свой путь вспышками. Но он умеет пристально всматриваться в окружающую жизнь, умеет находить поэзию в самых будничных вещах.



Этот поэт с семнадцати лет в армии, воевал на втором и третьем Украинских фронтах. Поэтому он создает очень много стихотворений на военную тематику. Но после возвращения с победой Ваншенкин начинает писать обо всем, что его окружает: о людях, о природе, о жизни. . . Список можно продолжить.



Очень многие стихотворения Ваншенкина положены на музыку и являются популярными даже в наши дни. Одной из самых известных стихов-песен Константина Ваншенкина является «Я люблю тебя, жизнь…».



Все основные темы творчества поэта собраны именно в этом стихотворении. Оно очень глубоко по смыслу. В нем Ваншенкин затрагивает такие общечеловеческие понятия, как дружба, любовь, дети, семья, жизнь. Он пишет о том, что тревожит и волнует каждого человека. Потому, мой взгляд, это стихотворение столь популярно.



Когда читаешь эти строки, кажется, что видишь перед собой жизнь обыкновенного человека. Вот он один «шагает с работы устало». Вот его окружают друзья: «Мне известна давно Бескорыстная дружба мужская». Вот он влюбляется: «Есть любовь у меня». У лирического героя уже есть семья и дети. Затем мы видим его в старости, с внуками и с его воспоминаниями о молодости, о войне, о погибших солдатах.



Так перед нами проходит жизнь одного человека. Но он говорит не только о себе, здесь лирический герой – обобщенный образ, то же самое переживает и любой другой человек. Местоимение «я» добавляет этому стихотворению искренности, личностного присутствия автора, доверительный оттенок.



Все стихотворение представляет собой диалог между авторским «Я» и «жизнью». Диалог, конечно, односторонний. Автор постоянно обращается к «жизни», на что указывают сами обращения и местоимение «ты»: «Жизнь, ты знаешь…», «чтобы лучше ты стала», «ты помнишь».



«Жизнь» для поэта в этом стихотворении – одушевленное существо, поэтому он и обращается к ней. Характерны последние строки:



Я люблю тебя, Жизнь,



И надеюсь, что это взаимно!



То есть поэт ждет ответного чувства, как от живого существа. К тому же, Ваншенкин и графически выделяет это. Он пишет «Жизнь» только с большой буквы, как имя человека. С другой стороны, графическое выделение слова придает ему дополнительный вес, дополнительный оттенок.

Жизнь рассматривается в этом стихотворении в глубоком философском смысле: и как жизнь вообще, и как жизнь отдельного человека.



Ваншенкин, как известно, прошел войну, поэтому отношение к жизни у него такое отличное от других людей. Для него она намного ценнее, так как поэт видел и сам, возможно, чувствовал приближение смерти. Поэтому так драгоценна для поэта жизнь:



Я люблю тебя, Жизнь!



Я люблю тебя снова и снова.



Это стихотворение посвящено М. Бернесу, известному поэту и исполнителю. Кстати, именно он впервые исполнил эту песню.



Стихотворение написано трехстопным хореем с одним лишним ударением в стопе и состоит из восьми строф. Рифма в строфах перекрестная.

В этом лирическом произведении много обращений и повторов. Повторы встречаются и в одной строчке: «Я люблю тебя снова и снова», и в разных строфах. Словам, вынесенным в название, придается особое значение.



В стихотворении присутствует гипербола: «Мне немало дано: Ширь земли и равнина морская». То есть, по мнению лирического героя, вся земля и все моря принадлежат ему. Много в стихотворении и эпитетов: «равнина морская», «дружба мужская» и т. д. И, конечно же, есть здесь метафора-персонификация. В стихотворении одушевляется понятие «жизнь».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--