Сочинение Анализ стихотворения Лермонтова М.Ю. "Два великана"

В шапке золота литого

Старый русский великан

Поджидал к себе другого

Из далеких чуждых стран.



За горами, за долами

Уж гремел об нем рассказ,

И померяться главами

Захотелось им хоть раз.



И пришел с грозой военной

Трехнедельный удалец,—

И рукою дерзновенной

Хвать за вражеский венец.



Но улыбкой роковою

Русский витязь отвечал:

Посмотрел — тряхнул главою.

Ахнул дерзкий — и упал!



Но упал он в дальнем море

На неведомый гранит,

Там, где буря на просторе

Над пучиною шумит.



«Два великана» - стихотворение М. Ю. Лермонтова (1832 г. ), где в аллегорической форме изображено поражение Наполеона в войне с Россией. Стихотворение написано в связи с 20-летием Отечественной войны 1812 г.

Стихотворение ориентировано на фольклор, в частности на солдатскую песню; это сказывается и в лексике («за горами, за долами», «хвать за вражеский венец»), и в особой «простоте» стиховой (4-стопный хорей) и синтаксической организации поэтической речи.

Чувством гордости за свой народ и свою родину проникнуто это юношеское стихотворение Лермонтова. “Старый русский великан” поджидает к себе “другого из далеких чуждых стран”. “Русский витязь” - “старый русский великан” - спокоен, невозмутим, как будто заранее знает исход борьбы, по-богатырски могуч. Ему достаточно “тряхнуть головою”, чтобы дерзкий пришелец оказался поверженным. Довершает представление о нем образная деталь: “в шапке золота литого”, что уподобляет великана златоглавому Московскому Кремлю. “Великан” - воплощение силы всей Руси, но прежде всего Москвы, что не сдалась и не покорилась французам. Сила же и храбрость “пришельца” - проявление безрассудной дерзости. В гордости, с какой Лермонтов пишет о победе “русского великана”, проявляется его патриотизм, любовь к воинской славе отечества.

Обратившись к патриотической теме, Лермонтов противопоставил спокойную уверенность «старого русского великана» самонадеянной дерзости «трехнедельного удальца» из «чуждых стран». .