Анализ стихотворения Лермонтова «Тучи»

Целый цикл стихов Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил своей любимой родине – России. Эта тема привлекала в разные времена многих русских поэтов. Одними прославлялись народы, живущие на ее просторах. Других поэтов восхищали подвиги, совершённые русичами для ее защиты. Произведения третьих пронизаны словами любви и восхищения природой и бескрайними просторами России. Михаил Юрьевич восхищался творениями Радищева и Пушкина. Он стал их продолжателем. В его мечтах – родина свободная и цветущая, с народом счастливым. Его любовь к родной земле не знает границ

Любимый многими почитателями стих «Тучи» был написан поэтом в непростое время, в 1840 году, когда он отбывал ссылку.

Анализ стихотворения «Тучи», позволяет лично убедиться в наличии двух основных тем творчества, присущих автору: свободолюбие и одиночество.

Тема одиночества, оторванности от родины как нельзя остро ощущается в самых первых строках стихотворения. Недаром, Михаил Юрьевич видит себя в образе тучек – изгнанников, мчащихся по небосклону и не знающих пристанища. В отличие от бесчувственных туч, Лермонтов остро ощущает и страсти, и страдания («мчитесь вы, будто как я же, изгнанники», «чужды вам страсти и чужды страдания). Тучи не имеют родины, они с радостью несутся туда, куда их несёт ветер. А Лермонтову больно расставаться с родными местами, с «милым севером», надёжными друзьями.

Анализ стихотворения «Тучи» помогает увидеть причины одиночества, вынудившие нашего героя оставить столь любимые края. И Лермонтов называет эти причины: главная из них – роковое стечение обстоятельств. А уж затем – человеческие пороки, выражаемые озлобленностью, завистью, злобными наветами. Он обращается с вопросами к тучкам. Их много, этих мучительных вопросов.

Посмотрите, задавая вопросы один за другим, он не ждёт ответов, их просто не существует. И еще сильнее ощущает, что в этом бесконечном мире он совершенно одинок. Нет рядом родной души.

А какое невысказанное страдание звучит в заключение стихотворения - рефреном повторяющееся «нет».

Люди и природа разобщены. Разрозненность хорошо показана Лермонтовым в приведённых в стихах противопоставлениях: свобода природы и поэт в оковах, холод и пламя, бесчувственность и горькое терзание. Именно личную несвободу и одиночество показал Лермонтов.