Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума»

Это стихотворение Михаил Юрьевич написал 1838 году, и оно представляет собой своего рода сатиру. В области сатиры это не первое произведение автора, он уже писал сочинения такого рода. Например, у него есть такое сатирическое произведение, как «Смерть поэта». Однако на этот раз сатира направлена на дворянскую интеллигенцию 30-х годов.

В произведении Лермонтов ведет речь о молодом поколении, которому все чуждо, и сами они мрачны, угрюмы, без интересов. Анализ стихотворения «Дума» помогает нам понять, что автор был недоволен людьми того времени и считал, что молодые сейчас гораздо хуже, чем прошлые поколения. Ведь последние были рождены от декабристов, «отцов». А вторые же, рожденные где-то в 30-х годах, во многом уступают тем, кто появился на свет в 10-х годах XIX века. Они ничего не умеют и не хотят, делать ничего не желают. Они далеко отошли от важных тем, от политики и от проблем общества в целом, занимаясь лишь «бесплодной наукой». Творчество им и вовсе чуждо. Искусство они не понимают, не видят настоящих приоритетов. Они так же не понимают, где добро, а где зло; что хорошо, а что плохо; понятия морали для них не существует, или же у них смутное представление о ней.

Лермонтов жестоко критикует молодых людей, но и о себе не забывает. Благодаря тому, что мы провели анализ стихотворения «Дума», мы сможем разобраться, что поэт смотрит на это «низкое» общество как бы со стороны. Но ведь и сам он молод. Он и себя, с неохотой и презрением, приписывает к ним, осуждая вместе со всеми и себя. Но полностью равным себя им он не делает. Видны и мучительные раздумья, и терзания, и сомнения Михаила Юрьевича. Ему тяжело смириться с тем, что обществу наплевать на борьбу, хотя совсем недавно было восстание декабристов, вошедшее в историю. Это восстание волнует чувства поэта. Автор с отрочества размышлял о том, что жизнь скучна без борьбы, и теперь в глубокое негодование вводит его сложившаяся ситуация. Наплевательское отношение, нежелание что-то менять - их устраивает все, ведь они даже не пытаются вникать в суть проблемы.

Лермонтов показывает своим произведением тот ужас и отвращение, что вызывает у него отстраненность этих людей. Своими словами он хочет изменить общество, как-то воздействовать на него. Или же это просто крик души. Ему тяжело находиться в таком обществе, ведь он так сильно выделяется среди остальных.