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Сочинение Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Как небеса, твой взор блистает...»

    Лермонтов написал это стихотворение на Кавказе, когда там служил, в 1837 – 1841 гг. Кавказская природа и события, там происходившие, воодушевление удалённостью от Родины заставляют его написать его.
    Уже с самого начала, без всякого вступления, автор начинает описывать главное в стихотворении, что говорит о том, что он не хотел ждать, чтобы выразить все свои эмоции по поводу темы стихотворения, сразу показать людям, что он хотел им сказать.
    Как небеса, твой взор блистает…
    …Как небеса, звучит и тает
    Твой голос молодой… –
    – Лермонтов сравнивает взгляд и голос любимого человека с небом и поцелуем.
    За твой единый взгляд
    Я рад отдать красавца сечи…
    …И он [красавец] порою сладко блещет
    И сладостней звучит.
    При звуке том душа трепещет
    И в сердце кровь кипит, –
    – здесь Михаил Иванович показывает, что эти взгляд и голос ему дороже его самого дорогого предмета – булата, с которым он провёл много времени на Кавказе и который его ни разу не подводил – настолько его чувства сильны к какому-то человеку. Он рассказывает, как он любит свой булат, сколько в нём «сладости» и «блистания»; можно представить, ради чего он может его отдать.
    Но жизнью бранной и мятежной
    Не тешусь я с тех пор,
    Как услыхал твой голос нежный
    И встретил милый взор, –
    – автор пишет, что с тех пор как увидел этого человека, он уже не занимается делами «бранными и мятежными», у него появилось новое, намного более сильное увлечение – любовь. По всей видимости, настолько сильным он его чувствует в первый раз, так как в противном случае он не отдал бы за него свой самый дорогой предмет.
    В этом стихотворении автор хотел выразить свои чувства к предмету своей любви, доказать всем, что у него неслабое сердце, чтобы любить, иметь надежду на победу в жизни и сделаться счастливым, что он ещё потерял не все силы и не опустился сильно морально.
    Автор в стихотворении использовал много художественных приёмов: параллелизм («…Как небеса, твой взор блистает… Как поцелуй, звучит и тает / Твой голос молодой…»), эпитеты: «…взор блистает…», «…голос молодой…», «…волшебной речи…», «…единый взгляд…», «…сладко блещет…», «…сладостней звучит…», «…жизнью бранной и мятежной…», «…голос нежный…», «…милый взор…», сравнения: «Как небеса, твой взор блистает», «…Как поцелуй, звучит и тает / Твой голос…». Приёмы ему тут очень нужны, так как описать все свои чувства в таком маленьком стихотворении очень трудно, и он прибегает к интенсивному способу изложения: каждый элемент описывает достаточно обстоятельно.
    Ритм стихотворения – быстрый, энергичный, – Лермонтов создаёт для создания атмосферы резкости и конкретности в своих суждениях о любви; стихотворный размер – ямб – придаёт стихотворению оттенок мечтательности и удалённости от всего происходящего; способ рифмовки (перекрёстный) отнимает у стихотворения утончённость и делает его массовым в способе изложения. .

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