Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва»

М. Ю. Лермонтов - русский поэт-классик, его имя известно всему миру. Его поэтические строки призывают потомков задуматься о существующей действительности. Автор пытается донести до нас сегодняшних, что жить без веры нельзя.

Годом рождения «Молитвы» можно считать 1837. Оно создано им в тяжёлую годину: за крик его души «Смерть поэта» последовало задержание. В 1938 году в письме к Машеньке Лопухиной он отправляет стих «Молитва» для её сестры.

Произведение «Молитва» — одно из лучших в воспевании любви. В нем столько сокровенной чистоты, нежнейших любовных чувств.

Анализ стихотворения «Молитва» даёт оценку отношения автора к жизни человека вообще и его безграничной веры Матери-заступнице:

«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою».

Но лермонтовский герой обращается к заступнице не для себя.

Кто же этот человек, за кого он обращается к божественным силам? В стихах она названа девой невинной. Никому не известно имя, кем была для автора, какого возраста. Но это и не главное.

Повествование в самом начале очень сбивчивое, почти с исступлением произносятся обращения и пояснения. Но после - высказанная мольба:

«Но я вручить хочу деву невинную

Теплой заступнице мира холодного».

Постепенно наступает спокойствие и умиротворение.

В лирике М. Ю. Лермонтов часто обращается к величию души, к возможностям духовного раскрепощения, к нравственной чистоте. Проводя анализ стихотворения «Молитва», вчитываясь в его строки, кажется, будто сам приобщаешься к его тайной молитве. Слова моления звучат, как гимн вечности, безгрешности.

Сила благодати несет облегчение.

«Холодный мир» для Лермонтова не абстрактен. Он окружал его на протяжении всей жизни. В сочетании со словами «теплой заступницей», впечатление об одиночестве героя становится еще явственнее. К самой «теплой» заступнице обращается с мольбой даровать «деве невинной» счастья в настоящем, светлых дней в будущем и достойной старости.

Саму молитву Лермонтов назвал «созвучье слов живых». Это, как голос его страдающей души, желающей избавиться от тяжкого груза и гнетущих сомнений. Лермонтовский лирический герой произносит слова молитвы искренне, в них звучат чистота и благородство.

Пропуская строчки через себя, снова и снова убеждаешься в том, как хорошо понимал автор русский народ и то, что только через молитву можно познать Бога и Матерь Божью. Да и само стихотворение своей напевностью и мелодичностью похоже на молитву.