Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...»

Написанное анализ стихотворения Нет, я не Байрон, я другой. . . в 1832 году, это произведение также полно романтизма. Лермонтов в своем творчестве ориентировался на Джорджа Г. Байрона. Тематикой стихотворения является сравнение своего удела с долей кумира. Автор не старается быть похожим на Байрона, и между тех не может не признать схожих с ним черт.

Стих с помощью композиции раскрывает тему избранности. Состоит произведение из двенадцати строк, представляя собой двенадцатистишие. Разделение на строфы отсутствует. Размер стихотворения – это ямб четырехстопный с имеющимся ударением на вторых слогах.

С одной стороны, он не отказывается от мысли о духовной схожести с Байроном. Они оба как странники-романтики, не боятся конфликтов с людьми и окружающим миром, который считает их изгоями. Описывает себя и англичанина как избранных, разве что сам Михаил Юрьевич еще неизвестен миру. Сравнение происходит на двух планах: соотношение личностей по внутренним критериям и противовесы поэтических судеб, завершения которых Лермонтова вовсе не радуют.

Но также поэт ищет и различия, не отказываясь при этом от байронизма, указанного в первой строке. Свою судьбу он считает более трагической, выраженной как с исторической, так и с личностной сторон. Подтверждая, что его поэтическая душа является русской, он заявляет о своей любви к Родине и политической зрелости. И все же автор анализ стихотворения Нет, я не Байрон, я другой. . . огорчен тем, что многие его тайные мысли так и останутся недосказанными, тайными от других людей. Свою душу он видит бездонным океаном, скрывающим богатство мышления, поражающим воображение своим масштабом.

Развитие сюжетных линий судеб предстает перед автором в трагическом свете, полном невзгод и печалей, окрыленных одиночеством. Крайне мало радостных моментов выпадает в жизни поэтам как с английской душой, так и с русской. Но нет возможности выразиться в полной мере, ведь потребуется вся мощь и сила, имеющаяся у всевышнего.

Последними строками Лермонтов подчеркивает неизменность поэта своей сущности, всему человеческому, что в нем есть. Поэт навсегда верен своим помыслам и идеалам, ему чужды идеи мира и властей.

После прочтения стихотворения читателю открывается суть поэтического и духовного распределения человека. Согласно Лермонтову, душа поэта уникальная и озаренная небесным светом, выделяет его из толпы.