Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нищий»

Рассмотрим анализ стихотворения Нищий. Стихотворение «Нищий» - одно из юношеских стихотворений Лермонтова. Оно не направлено на подражание поэтам-романтикам, а выражает реальные чувства в душе поэта, вызванные обстоятельствами. Истинность и близость сюжета к его собственной жизни была основанием того, что автор не хотел открывать свету подобные произведения. Поэтому стихотворение «Нищий» было опубликовано уже после смерти Лермонтова.

Сюжет имеет реальную основу. Стихотворение, предположительно, посвящено Е. А. Сушковой, как и ряд других любовных стихотворений. Они познакомились в большой компании молодёжи, выезжавшей летом в имение Середниково, принадлежавшее родственнику Лермонтова. На тот момент Лермонтову было только пятнадцать, а Сушкова была семнадцатилетней стройной красавицей, уже повидавшей свет и относилась к Лермонтову покровительственно. Он же пылко в неё влюбился. По воспоминаниям Сушковой можно предположить, что толчком для написания стихотворения стало посещение ими православных монастырей: Троице-Сергиевой Лавры и Воскресенского монастыря. На паперти они увидели нищего, старого, слепого, с протянутой рукой. Компания не обделила его подаянием. Он пожаловался, что на днях его ужасно обидели некие проказники, которые насыпали ему вместо денег горстку камней. Это откровение поразило Лермонтова, он сопоставил произошедшее со своими отношениями с Сушковой и увидел сходство. Стихотворение было написано быстро, лишь Лермонтов успел вернуться домой.

Хоть мы и предполагаем, что стихотворение посвящено Сушковой, определенно поэт об этом не говорит, что позволяет читателю увидеть обобщение. Отражается не только конкретная ситуация и конкретная дама, но и разочарование, непонимание и любовная тоска в целом.

Основная тема стихотворения – любовь. Но любовь в стихах Лермонтова трагична, в отличии, например, от пушкинской радостной и светлой любви.

В первом фрагменте стихотворения представлен образ нищего. Люди относятся к нему холодно и бессердечно. И сразу же вспоминается фрагмент Евангелия. Христос говорит о добре и милосердии. Разве бы кто-то из нас на просьбу хлеба подал своему ребёнку камень? Но люди подали нищему камни, и это показывает, что мир теряет всё то святое, что в нём было. А значит и любовь теперь не прекрасное чувство, объединяющее души воедино, а лишь обман, страдания, мука. Делая анализ стихотворения Нищий, мощно ощутить всю горечь переживания поэта.