Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина»

Лермонтов хочет показать нам в этом стихотворении, что он противопоставил патриотизм, который живет в его душе, и патриотизм официальный, казенный. Рассказывает нам о том, что связь его с русской природой, с народом - кровная и высокая. Любовь, о которой Лермонтов нам говорит, является странной для него, потому что он любит и природу, и народ, но не любит «страну господ», Россию, которую называет официальной. В те годы патриотизм был именно таким и для Пушкина, и для Грибоедова, и для их современников. Доказательством этого служит стихотворение «Родина».

Это стихотворение первоначально называлось «Отчизна», однако, напечатали стихотворение с названием «Родина». Точную информацию по изменению заголовка никто не знает, но изменение явно несет существенный характер. Даже в самих строчках употреблено слово «отчизна». Понятие родины в заголовке указывает на то, что автор хотел показать наиболее глубокие, личные чувства и переживания, они содержат важную информацию в стихотворении. Лермонтов впервые соотносит два понятия, соотносит малую родину с родиной большой. Анализ стихотворения «Родина» показывает, что малая родина становится неотъемлемой частью большой родины, в дальнейшим такая позиция применялась во всей русской поэзии.

Проанализировав стихотворение Лермонтова, отчетливо видно, как он передает присущую в произведении эмоцию, лирическую странность - это говорит о том, что атмосфера эмоций является основополагающей частью словесно-образного движения. В его словах чувствуется сама реальность прохождения проселочной дороги. Таким способом и воспринимается признак дрожащих огней спаленной жнивы. Автор умело ставит предложения таким образом, что роль главных членов берут существительные, они называют части целого. Выделяя детали, Лермонтов показывает зрительную конкретику сей картины. Читая анализ стихотворения «Родина», нам кажется, что главный герой проезжая проселочные пути, мыслит о том, как бы ему передохнуть, задумывается о ночлеге. Он присматривается к желтым нивам, к домам, сделанным из соломенной крыши, наблюдает за происходящим весельем. Его взгляд приостанавливается на наиболее ярких моментах в ходе его движения.

Проанализировав это стихотворение, мы видим, как поэт передает нам самые дорогие ему чувства. «Родина» - это то произведение, которое трудно понять рассудком, оно должно восприниматься сердцем.