Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон»

Творчество Лермонтова охватывает большое количество тем, в которых звучат тоска, одиночество, сны. В стихотворении «Сон» поэт хочет показать, что человек чувствует, находясь между жизнью и смертью, предоставляет нам тему сна, отразив это в своем произведении. В нем трудно разобраться, кто является рассказчиком. То ли это человек, который видит сон, то ли это человек, который находится на грани жизни и смерти – в любом случае он медленно покидает свое существование в реальном мире.

Сюжет в стихотворении построен на чувствах, действиях и поступках. Реалистично прорисованные действия с трудом дают нам возможность отделить реальные действия от грез человека, который спит «мертвым сном».

Лермонтов не раз затрагивал тему жизни и смерти, действия человека в роковые минуты. Данное произведение полностью раскрывает тематический характер. Анализ стихотворения «Сон» проясняет суть и, можно сказать, что сон сравнивается со смертью. И этот сон как бы показан с трех сторон - сон трех объектов. Во сне умирающего человека есть еще и сон о девушке, а та, в свою очередь, и сама видит сон. Трехмерный сон подразумевает видение того, что происходит где-то далеко, рождается новый смысл сна, в нем показываются мысли уставшего, раненого героя.

Стихотворение «Сон» полностью продолжает любимую для поэта тему - отчуждение человека, уход его из жизни в полном одиночестве. И, кажется, что в строчках нет таких ярких чувств, содержание имеет суховатость, нет эмоциональных нагрузок, которые обычно применяет Лермонтов. Однако вся атмосфера передана нам через сон «в кубе». Парадокс сна в том, что через него поэт воспроизводит действия в тонких подробностях воспоминания в будущем. Анализ стихотворения «Сон» раскрывает предчувствие его смерти, он ее даже видел. Так и получилось. После того, как он написал стихотворение, прошло некоторое время, и он действительно оказался раненым пулей, лежащий на песке, теснясь в уступах скал. Поэт В. Соловьев говорит, что пророчество передалось ему от предка писателя, который был известен, как прорицатель и ведун.

Стихотворение «Сон» несет в себе пророческий характер, это последнее доказательство пророчества поэта. Оно настолько неопровержимое, что обвинитель Лермонтова признал: фантасмагория произведения является уникальной. Такого не сыскать во всей поэзии человечества. Она создана потомком вещего чародея и прорицателем.