Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Из-под таинственной, холодной полумаски»

Датой создания этого величайшего литературного шедевра принято считать тысяча восемьсот сорок первый год. Основной темой, которую автор затрагивает на протяжении всего стихотворения является тема любви. И если ранее в своём творчестве Лермонтов также писал произведения о любви, но их направленность в основном была на собственные чувства и переживания, а в этом творческом периоде мы наблюдаем некую перемену, так как автор достиг более зрелого возраста и основной акцент его стихов делается именно на женских образах.

Проводя анализ стихотворения «Из-под таинственной, холодной полумаски» невольно замечаешь, что первая половина произведения, а именно первая и вторая строфа, описывается некий образ той единственной, возлюбленной. При этом используются словосочетания «холодная полумаска», что символизирует некую душевную и чувственную замкнутость, вызов всему человечеству. Не обходится и без более детального конкретизирования главного образа, о чем нам говорят выражения «пленительные глазки» и «лукавые уста». Последние же строфы раскрывают «бесплотное видение» этой поистине красивой женщины, этот образ буквально сложен из «легких признаков», не обходится произведение и без описания голоса героини, так автор свидетельствует о том, что он «отрадный, как мечта». Невольно, кажется, что Лермонтов описывает красавицу, в лице главной героини своего стихотворения, не упуская ни малейшей детали. Вообще лирика автора отличается своими возвышенными чувствами и некой таинственностью смысла любви.

Итак, анализ стихотворения «Из-под таинственной, холодной полумаски» показывает то, что автор пытался нам открыть внешний и внутренний мир человека, идеальной для него женщины, прежде всего, потому что она любима им. От начала и до конца мы наблюдаем гармонию её образа. Все строки при прочтении держат автора на одном дыхание. Еще бы, ведь тема любви – она вечна не только в литературе, но и в жизни. И как бы не было прискорбно, однако в финальных строках, Лермонтов не спроста употребил выражение «старые друзья». Так как, пожалуй, именно это словосочетание определяет сложившиеся взаимоотношения между автором и его возлюбленной, а именно безусловное поклонение и дистанцию в романтике и чувствах, которую так или иначе придется соблюдать.