Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен…»

«Как часто, пестрою толпою окружен. . . » — одно из самых сокровенных лирических стихотворений Лермонтова, посвященное возникшей еще в детские годы мечте о человеческом понимании, которой не дано осуществиться. Эта мечта была воплощена автором в его поэтических образах, противостоящих мертвой, холодной, бездушной реальности.

Стихотворение имеет авторский эпиграф: «1-е января» и посвящено маскарадному балу, где присутствовал высший свет и императорская фамилия. Новогодний бал состоялся в ночь с 1-го на 2 января 1840 года в Большом каменном театре, на нем присутствовали Николай I и члены царской семьи. Создание и публикация стихотворения, описывающего бал с царствующими особами, было смелым поступком поэта Лермонтова. Это произведение косвенным образом задевало самого императора и, поэтому, обострило враждебные эмоции Николая I к автору.

Основная тема стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен» - обличение жизненного «маскарада», холодной бездушности светского общества.

С первых же строк стихотворения автор воплощает идею маскарада, новогоднего бала с его «блеском и суетой». Он рисует веселый праздник при «шуме музыки и пляски». Но это только вступление, предваряющее дальнейший монолог автора.

Уже в четвертой строке читаем:

«При диком шепоте затверженных речей…»

и слышим резкую критику в адрес присутствующих.

Сразу тускнеет блеск новогоднего бала, и мы видим совсем иную картину:

«Мелькают образы бездушные людей,

Приличьем стянутые маски…»

Все присутствующие будто надели маскарадные маски, чтобы скрыть свое бездушие, черствость и прочие пороки общества.

Вторая часть стихотворения «погружает» автора в особую атмосферу, когда то, что его окружает, оказывается призрачным, видимым «как будто сквозь сон», не затрагивающим глубин его личности:

Наружно погружаясь в их блеск и суету,

Ласкаю я в душе старинную мечту,

Погибших лет святые звуки.

А воображаемое прошлое оказывается для него подлинной реальностью, изображенной очень точно и с большой любовью:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,

А за прудом село дымится – и встают

Вдали туманы над полями…

И странная тоска теснит уж грудь мою:

Я думаю об ней, я плачу и люблю,

Люблю мечты моей созданье.

Противоречие между мечтой и бездушной действительностью вызывает у автора чувство протеста и он бросает вызов обществу:

«Когда ж, опомнившись, обман я узнаю

И шум толпы людской спугнет мечту мою,

На праздник не?званную гостью,

О, как мне хочется смутить веселость их

И дерзко бросить им в глаза железный стих,

Облитый горечью и злостью!. .

Поэт бросает вызов обществу, пытающемуся уничтожить его светлую мечту. Этот вызов выражается в Лермонтовском «железом стихе», дерзко брошенном в глаза веселящемуся обществу.

Стихотворение о новогоднем бале стало событием в русской литературе. Стало очевидным, что в России появился еще один талантливый и смелый поэт, который превратил свое творчество в оружие против пороков общества.

Лирический герой стихотворения Лермонтова - это гордая одинокая личность, противопоставленная обществу. Одиночество - центральная тема его поэзии и, в первую очередь, стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен». Герой не находит себе пристанища ни в светском обществе, ни в любви, ни в дружбе. Лермонтов и его герои тоскуют по настоящей жизни. Автор сожалеет о «потерянном» поколении, завидует великому прошлому предков, полному славных великих дел.

Всё творчество Лермонтова наполнено болью за своё отечество, любовью ко всему, что его окружает и тоской по близкому человеку.

За свою короткую жизнь Лермонтов создал столько произведений, что навсегда прославил русскую литературу и продолжил дело великого А. С. Пушкина, став с ним вровень. .