Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Пророк»

Стихотворение «Пророк» было создано автором в тысяча восемьсот сорок первом году. Анализ стихотворения «Пророк» показывает, что автор затрагивает тяжелую социальную тему, а именно взаимоотношения пророка и «толпы». Однако, пророк по Лермонтовски – это непонятый людьми гений своего времени. Лермонтов раскрывает очень тяжелую тему, трагическое непонимание обществом свободного человека

В своем стихотворении автор как бы продолжает мысль, которую в свое время уже затронул А. С. Пушкин. Этого своеобразный протест одного человека против безыдейности всего общества. Лермонтов пытается донести читателю судьбу пророка, он явно рассказывает о том, что его призывы и побуждения не воспринимаются толпой, скорее даже наоборот он вызывает вражду у людей, погрязших в «злобе и пророке». Лирика Лермонтова всегда отличалась воспеванием темы желания свободы и, как это ни парадоксально, её непостижимости.

Все свое страдание и отчаяние в тот момент, автор описывает в этом произведении, и неспроста Белинский отметил «Пророка», как одно из лучших творений Лермонтова. В стихотворении, также как и в жизни, он уже не надеется на признание потомков, нет веры в будущее, и прошлое кажется ему ненужным и пустым.

Проводя анализ стихотворения «Пророк» наталкиваешь себя на мысль, что презираемый всеми гений – это своеобразное лермонтовское продолжение на пушкинское стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

Пророку подчиняется и приходится по душе только лишь живая природа. От нее не услышишь насмешек, она не поднимает бунт и не отворачивается от тебя. Скорее даже это единственный собеседник, который приходится по душе пророку.

Творчество Лермонтова всегда отличалось своей многогранностью. И хотя основная тема «Пророка» трагическая, здесь имеет место быть и тема взаимного непонимания, и страдание свободной творческой личности, и образ враждебного общества и многое другое.

Что же касается признания этого гениального творения обществом, то оно придет несколько позже. И сейчас мы уже с достоинством можем оценить всю значимость мысли автора, порой даже посочувствовать тяжести его переживаний и проявить уважение и сострадание. Лермонтов неспроста сравнивал именно себя с пророком, так как сам лично неоднократно подвергался гонениям общества и окружающих его людей.