Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»

Лермонтовская поэзия, выставляя на всеобщее обозрение внутреннюю жизнь человека его эпохи, тем самым проясняла источники его страданий. Она указывала на современную общественную действительность, уродующую и искажающую человеческую личность. Михаил Юрьевич Лермонтов внес в лирику глубокий и сложный психологический анализ внутренних переживаний. Этот анализ и заключил в себе то богатство раскрытия внутреннего мира человека, которое прославило великую русскую литературу.



С особенной выразительностью это раскрывается в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…», принадлежащим к числу наиболее проникновенных созданий лермонтовской лирики. Это стихотворение Лермонтов написал до своей смерти, будто чувствовал, что недолго осталось ждать ее прихода. Стихотворение позже назовут своеобразным завещанием поэта и выполнят изложенную в последних строчках волю Михаила Юрьевича:



Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,



Про любовь мне сладкий голос пел,



Надо мной чтоб вечно зеленея.



Темный дуб склонялся и шумел.



И сейчас на малой родине Михаила Юрьевича Лермонтова, в селе Тарханы Пензенской области, находится его прах. О вечности и любви шепчутся листья старого дуба, раскинувшего ветви над входом в часовню.



Блаженству умиротворения, которое царствует в природе, тихой беседе звезд, сну земли в «сиянье голубом» Лермонтов противопоставляет взволнованный мир человеческих чувств, муку неустанных вопросов, входящих в противоречие с гармонией вселенной. Перекличка вопросов:



Что же мне так больно и так трудно?



Жду ль чего? Жалею ли о чем?



Уж не жду от жизни ничего не я,



И не жаль мне прошлого ничуть… -



придает особую тональность стихотворению. Слова, звучащие, казалось бы, безнадежно, не означают, однако, полного отказа от жизни. При всей тяжести существования, при всех ударах судьбы поэт противится холодному сну могилы. Герой верит в бессмертие души. Его мятежный, неспокойный дух больше не ищет бури, он жаждет спокойствия, отвлечения от земных противоречий:



Я б желал навеки так заснуть,



Чтоб в груди дремали жизни силы,



Чтоб дыша вздымалась тихо грудь…



Что же натолкнуло его на такие безрадостные, трагические мысли? Почему так явно звучит в этом стихотворении мотив смерти? Всю свою жизнь, с трехлетнего возраста, когда судьба отобрала у него возможность слышать любимый и любящий голос матери, напевавшей знакомую песню, поэт прошел в душевном одиночестве. И сейчас, выйдя прочувствовать невыразимую, истинную красоту южной ночи, Лермонтов снова один. Он наблюдает, как



…Сквозь туман кремнистый путь блестит,



Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,



И звезда с звездою говорит.



В небесах торжественно и чудно!



Спит земля в сияньи голубом…



Он понимает всю прелесть и совершенство окружающего мира: «Что же мне так больно и так трудно?». Нет ответа на вопрос, который не раз задавал он себе. Тоска, боль и одиночество. Не нашла тонкая, чувствительная, творческая душа поддержки и понимания в этом мире.



Жанр данного стихотворения - лирический монолог. Автор сам задает вопросы и сам отвечает на них: «Жду ль чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я…». Композицию составляют две части. В первой поэт рисует сказочную красоту южной ночи, используя олицетворения («пустыня внемлет Богу», «звезда с звездою говорит») эпитеты («кремнистый», «торжественно», «чудно»). Во второй части поэт переходит к тяжелым мыслям и тревожным раздумьям. Его отчаянье передают восклицательные («Я ищу свободы и покоя!», «Я б хотел забыться и заснуть!») и неоконченные предложения («Но не тем холодным сном могилы…»). Стихотворение написано пятистопным хореем с чередованием женской и мужской рифмы, это придает особую мелодичность и плавность стиху.



С исключительной проницательностью, верно поняв творчество Михаила Юрьевича Лермонтова, великий критик В. Г. Белинский прогнозировал его значение. Он заявлял, что наступит время, когда имя Михаила Юрьевича станет «народным именем и гармонические звуки его поэзии будут слышны в повседневном разговоре толпы, между толками ее о житейских заботах». На мой взгляд, такое время наступило, в наших разговорах нет-нет, да и промелькнут строки гения, уже давно ставшие афоризмами. .