Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова «Поэт»

Стихотворение вышло из-под пера Лермонтова в 1838 году. Это время застоя и отсутствия нравственных идеалов и принципов в обществе, что и отразилось в творчестве автора в данном периоде. Она пронизана протестом, горечью и сожалением. Главной в данном произведении выступает тема поэта и его миссии. Автор иносказательно сравнивает поэта с грозным когда-то оружием - кинжалом.

При анализе стихотворения "Поэт" можно выделить две части. В первой части речь идет о боевом кинжале, который отважный казак снял с убитого господина. Теперь он не используется по своему прямому назначению, он лишен смысла существования, со смертью хозяина как будто бы умирает сам, становится заброшенным предметом торговли, превращается в красивую, блестящую игрушку - безвредную и лишенную славы прошлых лет. Ведь ценность оружия не в украшениях и блеске, а в простоте и деяниях. Передать мрачное настроение первой части поэту помогают эпитеты: «страшный след», «чуждым и постыдным», «бесславный», «безвредный».

Главной темой второй части выступает сам поэт. Автор проводит аналогию между собой и кинжалом. Свою судьбу он сравнивает с горькой судьбой оружия. В былые времена его слова имели могучую силу, голос звучал колоколом, побуждая толпу к действию, "воспламенял бойца для битвы". Но что же теперь? Поэзия утратила свою прежнюю силу, она не властвует больше над людьми, теперь толпу прельщает обманчивая красота и блеск этого бренного мира. Поэт пытается донести до нас, что если слово не использовать по его прямому назначению, то в итоге оно теряет свои свойства: звучать набатом, поднимать дух людей, вселять в них уверенность и надежду. Автор грезит о возрождении искусства и всю силу своей мечты он пытается передать, используя такой прием, как сравнение: «нужен, как чаша для пиров»; «носился, как божий дух», «звучал, как колокол»

Финал стихотворения звучит как призыв: "Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!" Автор с надеждой взывает к современникам, призывая вернуться к борьбе, выполнить свою миссию, которая заключается в том, чтобы воспламенять дух к борьбе своим простым языком, вселять в человека веру и надежду, «глаголом жечь сердца людей».

Заканчивая анализ стихотворения "Поэт", хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, это одно из лучших произведений автора, посвященных поэзии и поэту.