Сочинение Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта»

Стихотворение «Смерть поэта» написано в 1837 году. Это стихотворение связано со смертью А. С. Пушкина. Когда Пушкин умирал, Лермонтов был болен. Лермонтов первый, кто написал правду о гибели А. С. Пушкина. Даже пушкинские друзья боялись это сделать.

Стихотворение «Смерть поэта» состоит из двух частей. Первая часть – элегия, а вторая – сатира. В этом стихотворении Лермонтов обвиняет в смерти Пушкина не только Дантеса, но и всё общество. По мнению Лермонтова, причина гибели Пушкина в том, что поэт обречён на одиночество и не мог этого вынести. Он бросается в чуждый ему мир и погибает.

Пушкин погиб, потому что «Восстал он против мнений света…». Светское общество не понимает «его свободный, смелый дар». Лермонтов сравнивает Пушкина с Ленским из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»:



… И он убит – и взят могилой,

Как тот певец, неведомый, но милый,

Добыча ревности глухой…



Лермонтов этим стихотворением хочет показать, что в смерти Пушкина виновато светское общество, которое не понимало Пушкина, когда он был ещё жив. Но потом Лермонтов пишет:



Убит!. . к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!



В первой части стихотворения Лермонтов несколько строк берёт у других писателей и немного их изменяет.

Вторая часть стихотворения – это ответ на суждения тех, кто оправдывал убийц поэта:



А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,. .



Лермонтов верит, что если не земной суд, то «божий суд»» накажет тех, кто оправдывал убийц поэта:



Есть грозный суд: он ждёт; . .



В своём стихотворении Лермонтов использует сравнения:



Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок.



Пушкин как свеча, которая освещает путь, и как «торжественный венок», который украшает.

Мне очень понравилось стихотворение «Смерть поэта». Лермонтов смело и открыто показывает убийц Пушкина. Лермонтов уважал Пушкина и брал с него пример, и не испугался написать это стихотворение, хотя знал, что может быть наказан. .