Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова «Три пальмы»

Анализ стихотворения "Три пальмы", написанного Лермонтовым в 1838 году, позволяет понять, что по сути это притча, в которой думающий читатель может найти глубокий философский смысл. В нем поднимается очень важный вопрос: слепо покориться судьбе или вступить с ней в борьбу.

Речь в стихотворении идет о трех пальмах в аравийской пустыне, которые служили надежным укрытием холодному роднику от зноя и песках. Но гордые пальмы недовольны этим своим предназначением и начинают роптать. Они взывают к Господу с мольбой помочь им выполнить их истинное предназначение: стать убежищем для усталого путника, радуя его взор. И что же? Бог услышал их просьбы и вот мы уже видим "в дали голубой" яркий караван, поднимающий песок столбом. Но что торговцам до красот этого райского уголка? Им безразличны надежды и мечтания пальм, погибающих под неумолимыми взмахами топора. Ручей, лишившись надежной защиты зеленых листьев, пересыхает и некогда цветущий оазис принимает дикий, унылый и тоскливый вид.

Одним из важнейших вопросов, которые затрагивает автор в данном произведении, является проблема взаимоотношений человека и природы. Сегодня человек стал угрозой для современного мира, он медленно, но верно, целеустремленно уничтожает свой собственный дом! Поэт с болью отмечает, что человек жесток, не способен ценить то, что имеет, готов уничтожить этот хрупкий мир ради своей сиюминутной выгоды. Но природа мудра и способна за себя постоять. Но человек, в погоне за своими удовольствиями, не размышляет о том, что месть природы может быть очень жестокой и страшной.

При анализе стихотворения "Три пальмы" можно выделить еще одну ключевую тему-религиозную. Поэт говорит о том, что просить у Господа можно о чем угодно, но будем ли мы удовлетворены и счастливы, получив желаемое? Стоит ли вмешиваться в свою судьбу в попытке изменить то, что нам предначертано. Ведь вмешательство это может привести к фатальным последствиям.

Нетрудно уловить параллель, проведенную поэтом между жизнью пальм и жизнью людей. Мы также редко готовы довольствоваться тем, что имеем, идем к намеченной цели напролом, невзирая на последствия. Автор с помощью своего произведения пытается предостеречь нас от попыток получить то, что нам не принадлежит. Не зря ведь говорят "Бойся своих желаний, они имеют обыкновение сбываться". И плата за это может оказаться непомерно высокой.