Сочинение Анализ стихотворения Маяковского «Гуляем»

Cочинение «Анализ стихотворения Маяковского «Гуляем»»



Стихотворение давно уже стало настольной книгой для родителей, мудрым наставником и другом нашей детворы. Стихотворение Маяковского «Гуляем», созданное в 1925 году, тематически близко к «Сказке о Пете, толстом ребенке…», хотя рядом этических проблем, затронутых в нем, поэт продолжает разговор о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Здесь поэт стремится расширить и углубить круг моральных вопросов, поставленных в предыдущем стихотворении.



Но в отличие от упоминаемых выше стихов «Гуляем» имеет отчетливую образовательную направленность. И здесь Маяковский опять выступает как замечательный знаток детской психологии — где как не на совместной прогулке взрослый сможет раздвинуть рамки жизненного кругозора ребенка, на целом ряде примеров из окружающей жизни ответить на многочисленные детские вопросы: «Что это?», «Зачем?», «Для чего?» и т. д.



Поэт так и делает: он ведет своего читателя по улицам города, показывает дома, прохожих и одновременно сообщает массу очень ценных для ребенка сведений. Причем Маяковский разъясняет все очень просто, он умеет привлечь внимание дошкольника к существенным сторонам того или иного явления, с которым тот столкнулся на прогулке.



Вот красноармеец:

У красноармейца

ружье имеется. Они храбрые.

Дело их —

защищать

и маленьких и больших.

Усидели здание Моссовета:

ого —

Московский Совет. Сюда

дяди

приходят чуть свет. Сидит дядя, в бумагу глядя. Заботятся

дяди эти о том,

чтоб счастливо

жили дети.



Из таких конкретных объяснений слагается вся сюжетная канва стихотворения. (Напомним, что оно относится к 1925 году и тематически близко к «Сказке о Пете, толстом ребенке…». ) Маяковский и здесь знакомит ребенка с отвратительным лицом буржуя-нэпмана:



Это — буржуй.

На пузо глядь. Его занятие —

есть и гулять. От жиру —

как мяч тугой. Любит,

чтоб за него

работал другой.



К тому же, подчеркивает поэт, «он ничего не умеет, и воробей его умнее».



Несколькими выразительными штрихами создает он образ «дамы-бездельницы», у которой «не язык, а мельница». Опираясь опять-таки на жизненный опыт ребенка, Маяковский знакомит своего слушателя и с церковью:



старухи

приходят по утрам.

Сделали картинку,

назвали — «бог» и ждут,

чтоб этот бог помог.



Но главное для поэта — это показать то новое, что родилось в жизни после революции, расширить представление ребенка о людях, особенно о людях труда. Так, показывая дом комсомольцев, он пишет:



Это — дом комсомольцев. Они умные:

никогда не молятся, Когда подрастете,

станете с усами, на бога не надейтесь,

работайте сами.

Настоящий человек, говорит поэт, это тот, кто трудится. Вот, например, рабочий:

Рабочий — тот,

кто работать охочий. Все на свете

сделано им. Подрастешь —

будь таким.



Привлекает внимание поэт и к крестьянину, ибо «мужик для краюхи сеял рожь», потому-то, подчеркивает Маяковский, «этого мужика уважать надо». К людям, достойным уважения, поэт относит и няню, у которой на голове «платок из ситца». «К няне надо хорошо относиться», потому что она труженица, внимательный и заботливый человек.



Так постепенно расширяется круг нравственных представлений ребенка, углубляется понимание того, что «хорошо» и что «плохо» в окружающем его мире. Таким образом, это небольшое стихотворение превращается в своего рода детский справочник о жизни, о людях.



На этом же стихотворении можно проследить и за такой особенностью мастерства Маяковского, как гармоническое соответствие всех средств поэтического языка основной идее стихотворения и его жанру. Как уже говорилось, ребенок получает новые понятия о жизни во время прогулки по городу. Следовательно, связный рассказ об увиденном неприемлем, так как люди, дома быстро сменяются перед его глазами. Значит, надо умело отобрать те объекты, о которых пойдет речь. И Маяковский начинает «отбор» с главного: с красноармейца и здания Моссовета. Показав яркое, новое в нашей жизни, он затем обращает внимание ребенка и на то отвратительное, что осталось от прошлого: буржуй-нэпман, церковь, «дама — чужая мама». Затем поэт вводит в мир ребенка рабочего, крестьянина, труженицу-няню. Такое расположение материала полнее и целенаправленнее раскрывает замысел стихотворения, усиливает его воспитательное значение.



Маяковский тщательно отбирает и языковые средства. Разговор идет на улице, поэтому вполне естественным является широкое использование в поэтическом языке просторечной лексики, устойчивых словосочетаний, характерных для живого, разговорного языка. Чтобы народные выражения не утратили своей остроты, он лишь слегка перефразирует их: «сами с усами» — у Маяковского это сочетание дано в прямом значении: «Когда подрастете, станете с усами»; «ум, как у воробья» — в стихотворении: «воробей его умнее»; «на бога надейся, а сам не плошай» — «на бога не надейтесь — работайте сами». Интересно и следующее изменение в языке текста: в строке «эта дама — плохая мама» поэт заменяет первоначальный эпитет «плохая» эпитетом «чужая»: «Эта дама — чужая мама».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--