Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»

Это произведение правильнее называть небольшой поэмой благодаря его эпической основе. Некрасов был мастером изображения русской действительности. Практически любая сфера современного ему общества не существовала бы без упорного труда простых мужиков. А уж их-то поэт умел описывать так правдиво и трогательно, как никто другой.

Анализ стихотворения «Железная дорога» позволяет и нам почувствовать душой ту эпоху. Эпиграфом к поэме стал услышанный автором в поезде разговор. Генеральский сын Ваня спрашивает отца, кто построил эту дорогу. И папаша отвечает: «Граф Клейнмихель!».

Всё стихотворение задумано как опровержение этих слов. В первой строфе мы встречаем бодрое описание природы, зимнего здорового воздуха за окном поезда, в котором едет автор.

Но во второй части тон резко меняется. Обращаясь к Ване, поэт говорит, что не нужно жить иллюзиями. Прокладывал ли эти рельсы сам граф? О нет, такой труд подвластен лишь общим усилиям рабочих. Далее идёт замечательная с поэтической точки зрения метафора – описание «царя-голода». Это он толкает обездоленных людей на самую тяжёлую работу. Вот и в этот раз мужики строили дорогу в муках. Многие из них умерли там же. Автор рисует картину их «призраков», которые в его воображении летают за окном, довольные, что трудились не зря, их детище работает. Поэт призывает не бояться их, а лишь уважать русского мужика, не забывать, что на каждом шагу нам встречаются плоды его трудов.

В третьей части Ваня просыпается и рассказывает, что ему снились строители. Но генерал и слышать об этом не хочет. Говорит, что бывал в Ватикане, Колизее и не может поверить, что они также созданы руками простых рабочих, и просит автора показать ребёнку светлую сторону.

В ответ на это Некрасов разражается своей непревзойдённой иронией в четвёртой строфе. Да, строительство окончено! Оставшимся в живых мужикам почти не заплатили, мотивируя это их частыми прогулами. Подрядчик остался доволен и подарил мужикам бочку вина! «Трудно отрадней картину нарисовать?» - вопрошает автор.

Таким образом, анализ стихотворения «Железная дорога» показал, что поэт в нём, как и во всём своём творчестве, сочувствует простому народу и призывает общество «смотреть в корень», понимать, что простые рабочие – основа основ. Без их усилий ни один граф не построил бы такую дорогу вовеки.