Сочинение Анализ стихотворения Н. А. Заболоцкого «О красоте человеческих лиц»

Cочинение «Анализ стихотворения Н. А. Заболоцкого «О красоте человеческих лиц»»



Россия издавна славилась своими поэтами, настоящими мастерами слова. Имена Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Есенина и других не менее талантливых людей известны всему миру. Одним из мастеров слова, живших в двадцатом веке, был поэт Н. А. Заболоцкий. Его творчество многогранно, как жизнь. Необычные образы, волшебная мелодика стиха вот что привлекает нас в его поэзии. Заболоцкий ушел из жизни совсем молодым, в расцвете творческих сил, но оставил потомкам великолепное наследие. Тематика его творчества очень разнообразна.



Читатель встретит и пейзажные зарисовки, и любовную лирику, и философские размышления поэта, и многое другое. Обратимся к анализу одного из стихотворений-размышлений. Поэта всегда волновал вопрос, что же главнее в человеке: его внешность, обложка, или его душа, внутренний мир. Заболоцкий выбирает второе. Вспомним стихотворение Некрасивая девчонка. Поэта волнует не то, как она выглядит (лягушонок, дурнушка), а то, каков внутренний мир этого ребенка, ее открытость, чистота, непосредственность, умение сопереживать. Этой же теме посвящено стихотворение О красоте человеческих лиц, написанное в 1955 году. Уже в названии звучит слово красота. Какую же красоту ценит поэт в людях.



Обратимся к стихотворению. Мы можем выделить в нем две части. Первая часть размышление лирического героя о красоте человеческих лиц:



Есть лица, подобные пышным порталам, Где всюду великое чудится в малом.



В этих строках поэт использует необычные метафоры и сравнения. Портал это главный вход большого здания, его фасад. Обратим внимание на эпитет пышный – нарядный, красивый. Я понимаю смысл этого сравнения так: не всегда по внешнему виду можно судить о человеке. Ведь за красивым лицом, модной одеждой может скрываться духовное убожество. Не случайно поэт использует антонимы: великое чудится в малом. Далее звучит сравнение, противопоставленное первому:



Есть лица подобия жалких лачуг, Где варится печень и мокнет сычуг.



Сычуг это один из отделов желудка жвачных животных. Эпитет создает неприятную картину, подчеркивает бедность, убожество: лачуга жалкая. Но здесь мы видим нищету не только внешнюю, но и внутреннюю, духовную пустоту. Одинаковое построение предложений в этом четверостишии (синтаксический параллелизм) и анафора используются для того, чтобы усилить, выделить антитезу. В следующем четверостишии продолжаются философские размышления автора. Местоимения иной – другой символичны, подчеркивают однообразие. Обратим внимание на эпитеты холодные, мертвые лица и метафору-сравнение закрыты решетками, словно темницы. Такие люди, по мнению автора, замкнуты в себе, никогда не делятся с окружающими своими проблемами.



Другие как башни, в которых давно Никто не живет и не смотрит в окно.



Брошенный замок опустел. Такое сравнение подчеркивает утрату человеком мечты, надежды. Он не пытается что-то изменить в своей жизни, не стремится к лучшему. Вторая часть противопоставлена первой в эмоциональном плане. Союз но подчеркивает антитезу. Яркие эпитеты весенний день, ликующие песни, сияющие ноты меняют настроение стихотворения, оно становится солнечным, радостным. Несмотря на то, что малая хижина неказиста, небогата, она излучает свет. Восклицательное предложение подчеркивает такое настроение:



Поистине мир и велик и чудесен! Для поэта главное духовная красота человека, его внутренний мир, то, чем он живет: Есть лица подобья ликующих песен Из этих, как солнце, сияющих нот Составлена песня небесных высот.



В этих строках выражена идея стихотворения. Именно такие люди, простые, открытые, жизнерадостные привлекают поэта, с ними легко и приятно общаться. Вот так я понимаю смысл стихотворения Заболоцкого.

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