Анализ стихотворения Н. Некрасова «Тройка»

«Тройка» (написанная в 1846 году и вошедшее в предсмертный сборник стихотворений поэта), Николая Алексеевича Некрасова олицетворяет в своем коротком, но развернутом сюжете мотивы крестьянской жизни и всеобъемлющей «доли» женщины на Руси.

С самого начала, рассматривая такую тему, Некрасов обратил внимание на судьбу другого человека, а не как принято у большинства поэтов, повествовал от своего лица. Это говорит о качестве, ныне не присущему большинству людей. Он не был равнодушен к людям.

Он уже не обращается к истории ямщика – нет. Анализ стихотворения «Тройка» включает в себя повествование или предсказание о том, что ждет молодую девушку - только вошедшую в цвет юности крепостную крестьянку.

Крестьянка… Этот воистину «проклятый» титул не предвещал ничего хорошего или того, что могло пригрезиться молодой девушке, которая с интересом провожала взглядом тройку убегающих лошадей. Даже самая красивая на всю округу она была обречена, и поэт с сожалением и долей горечи в сарказме это приметил.

Она мечтала о чем-то другом, но ждет ее то, что ожидало каждую крестьянку поколениями до нее и поколениями после. Доля ее была горька и непроста. «За неряху пойдешь мужика» - не будет сказочных событий и свадеб. Кто ее возьмет как не неряха мужик?

Она обвяжется передником удобнее и будет выполнять грязную и тяжкую работу по хозяйству. Над ней вечно будет насмехаться недовольная свекровь. А привередливый муж будет бить ее за любую оплошность.

Автор горюет от того, что молодая краса отцветет и угаснет, не успев даже расцвести и явить свету свой дивный лик и стан. Он до боли сожалеет о том, что никогда не прекратится этот порочный круг. О том, что крестьянка давно уже смирилась и подстроилась под такую жизнь. Она будет жить в этом сером и однообразном мерзком мире, нянчить будущих крестьян, которые будут нянчить их детей под рабский труд, и не сможет покинуть этот мир иным способом, нежели через могилу.

Только работать и есть, чтобы не умереть и работать дальше. До того самого момента как силы угаснут, в некогда здоровом, молодом и красивом образе девчушки, стремящейся взглядом вслед дразнящей тройке лошадей.

Анализ стихотворения «Тройка» говорит о том, что больше никогда не будут вспоминать эту красавицу - крестьянку, и говорить о ней. Будто ее и не было вовсе никогда на этом свете. И весь ее забытый труд был напрасен.