Сочинение Анализ стихотворения Н.Брауна

Данное стихотворение Н. Брауна о слове,о речи и о том,какую роль в жизни человека она играет. Автор пытается донести до читателя то,что слово,являясь древнейшим способом общения между людьми,несет в себе высокую эмоциональную нагрузку.

Словом можно обидеть,оскорбить,а так же можно поощрить,поддержать человека,помочь ему в трудную минуту.



Когда читаешь эти строки, представляешь себе картину огромной человеческой задумчивости. В стихотворении,а особенно в лирическом,отражается весь внутренний мир автора,его отношение к человечеству:

"Человек живёт, увы,не вечно". Возможно,что он не понимает почему человеку приходится умирать. Он не может смириться с такое мыслью.

Слово для поэта Брауна,быть может,даже важнее самой жизни : "слово ж,даже малое словечко,смертного не ведает конца". Он считает, что слово бессмертно и некогда не умрет. Слово будет жить вечно,жить и развиваться в отличии от одного человека,который,прожив,несколько десятков лет,умирает,оставив после себя новые слова.



Ничто не вечно,кроме слова и речи: ни человечество,ни животные. . .

Данное стихотворение состоит из 4-х четверостиший,в нём 19 сток.

Автор отходит от *обычного* написания стихотворений,от стандартного написания. В стихотворении ярко выражена торжественность,любовь к слову и речи.

Система художественных образов данного стихотворения поражает своей простотой и сложностью одновременно.

Содержание стихотворения определяет его форму. Стройность композиции,точность и выразительность,стройность композиции,строгость и простота изобразительных средств - вот ,что привлекает читателя в этом стихотворении.



Я считаю ,что в этом стихотворении автор хочет "докричаться",заставить людей услышать себя,задуматься,призвать их к единству,пытается поделиться с читателем наболевшей ему темой.

В поэзии Брауна много метафор : "Речь - как речка" ,"время -словно ядра",. Так же много гипербол: "плоти слова не коснется тленье,никаким не сжечь его огнём".

Глубина выражения чувства и безупречность формы делают это стихотворение одним из лучших в творчестве Брауна.

Слово это жизнь,смерть,вечность. . .

"В нем -твое спасенье,

Воскресенье,

И твое бессмертье-

Тоже в нем. "

Слова объединяются в речь,которая передается из поколения в поколение, никогда не умирая.

Поэта когда-то сломит время,а его произведение останется на долгие года и будет переходить из поколения в поколение. Это будет память и в этом бессмертие поэта. .