Анализ стихотворения О.Э. Мандельштама «Батюшков»

Константин Батюшков – один из величайших русских поэтов, оказавший непомерное влияние на русскую классику. Об этом свидетельствует стихотворение Осипа Мандельштама «Батюшков», написанное спустя почти век после смерти Батюшкова. Мы проведем анализ стихотворения «Батюшков», чтобы уловить это влияние. Потому как в своем стихотворении, Мандельштам не просто рисует картины общего плана, относящиеся к поэзии Батюшкова, но и подчеркивает особые тонкости его творчества.

Первое, что мы видим – упоминание девы с именем Дафна в первой же строфе стихотворения: лирический герой гуляет, наслаждается ароматом цветов и «Дафну поет». Имя Дафна встречалось в поэзии самого Батюшкова. В то же время, деве с созвучным именем Зафна поэт посвятил целое стихотворение. Если в стихотворении Мандельштама поэт «нюхает розу и Дафну поет», то в своем собственном стихотворении «Источник» Батюшков «пил розы» на губах Зафны. Говорит ли это созвучие имен и некоторых деталей о том, что Мандельштам намеренно обращает внимание читателя на определенные произведения Батюшкова? Я считаю, несомненно, говорит.

Но завершающая стихотворение строфа несет самый сильный эмоциональный позыв. В ней Мандельштам упоминает «вечные сны», которые льются из стакана в стакан, словно образцы переливаемой крови. В этой строфе поэт затрагивает сразу три детали, которые символизируют и затрагивают многие моменты Батюшкова: вечные сны, кровь и сосуды, в которых они переливаются.

Во-первых, сам феномен чаш и стаканов очень близок поэзии Батюшкова, который часто в своем творчестве упоминал сосуды и их роль, например, в застолье. Чаши, наполненные сладким вином, помогают пирующим забыть о мирской суете и жизненных тяготах, забыть о неминуемой смерти в стихотворении «К Петину». А в переведенной Батюшковым поэме «Иснель и Аслега», также присутствует картина слияния крови и вечных снов. «Вечные сны» - это сны людей после кровопролитного сражения, и, пусть они не засыпают навеки, но их сны тревожны – они насыщенны трагизмом и страшными кровавыми картинами еще не забытой битвы. Их сны наполнены смертью и кровью, которые переливаются друг в друга, словно «из стакана в стакан».

Анализ стихотворения «Батюшков» Мандельштама помогает понять также и то, насколько высоко оценивает он творчество своего кумира. Ведь в одной из строф есть слова:

…Ни у кого - этих звуков изгибы. . .

И никогда - этот говор валов. . .

Творчество Батюшкова для Мандельштама неизмеримо, оно вечно и безгранично.