Сочинение Анализ стихотворения «Поэт и гражданин»

Cочинение «Анализ стихотворения «Поэт и гражданин»»



«Поэт и гражданин», открывавшем сборник его стихотворений, Некрасов нарисовал свою поэтическую программу, выразил свои взгляды на долг поэта. Некрасов требовал, чтобы поэт был гражданином, верным сыном своей родины и народа.

Не может сын глядеть спокойно

На горе матери родной,

Не будет гражданин достойный

К отчизне холоден душой.

Ему нет горше укоризны. . .

Иди в огонь за честь отчизны,

За убежденье, за любовь. . .



Обращаясь к поэту, он призывал:

Будь гражданин!

Служа искусству,

Для блага ближнего живи,

Свой гений подчиняя чувству

Всеобнимающей любви.



Стихотворение было написано тогда, когда резко обострилась борьба между сторонниками реакционной теории «чистого искусства» и сторонниками гражданского направления в искусстве, во главе которых стоял Н. Г. Чернышевский. Полностью

разделяя взгляды Чернышевского на искусство и долг поэта перед обществом, Некрасов писал о том, что искусство должно служить не богатым и праздным любителям «изящного», ибо «их цель мелка, их жизнь пуста», не либеральным «мудрецам», чьё «назначенье — разговоры», а народу. Истинный поэт не может и не должен быть равнодушным к горю и мукам «не имущих хлеба», не имеет права уклоняться от борьбы за счастье народа, не должен тратить свой талант по пустякам. Обращаясь к поэту, некрасовский гражданин говорит:



С твоим талантом стыдно спать;

Ещё стыдней в годину горя

Красу долин, небес и моря

И ласку милой воспевать.



Передовая идейность, которой было проникнуто стихотворение «Поэт и гражданин», вызвала озлобленные нападки реакционеров. Министр народного просвещения, указывая цензурному комитету на то, что не следовало разрешать сборник стихов Некрасова, писал: «В стихотворении «Гражданин и поэт». . . выражены мнения и сочувствия неблагонамеренные». Цензору, разрешившему печатать стихи Некрасова, 'был объявлен строгий выговор, а когда Чернышевский перепечатал в «Современнике» стихотворение Некрасова. (поэт в это время лечился за границей), то редакция журнала получила предупреждение о том, что «первая подобная выходка подвергнет. . . журнал совершенному прекращению».



Мыслям, высказанным в стихотворении «Поэт и гражданин», Некрасов оставался верен в течение всей своей жизни.