Сочинение Анализ стихотворения «Пророк»

В творчестве Пушкина принято традиционно выделять тему «поэта и поэзии». К этой группе лирических произведений относят стихотворения, в которых излагаются взгляды автора на природу поэтического дара, на предназначение поэта в этом мире, его высокую миссию. Одним из таких произведений является стихотворение «Пророк».

Здесь Пушкин обращается к образам библейской мифологии. В начале стихотворения отражается душевная опустошенность, которая мучила поэта в годы «кризиса», и чудесное преображение чувств и способностей, осознание своей миссии пророка. Чувства поэта предельно обостряются: открывается «мудрое зрение», а также расширяется восприятие внешнего мира. Поэт задается вопросом: возможно ли столь изощренно тонкое восприятие и мудрое наблюдение передать обыкновенным человеческим словом («И он к устам моим приник/ И вырвал грешный мой язык,/ И празднословный, и лукавый, / И жало мудрыя змеи/ В уста замершие мои/ Вложил десницею кровавой». ) Поэту необходим «жар сердца»: только очень высокий накал чувств может переплавить обыденную прозаическую жизнь в чистое поэтическое золото («И он мне грудь рассек мечом, / И сердце трепетное вынул,/ И угль, пылающий огнем, / Во грудь отверстую водвинул». ) Одной острой наблюдательности и умения поэтически рассказать о том, что видишь, недостаточно для настоящего искусства – это мертвое фотографирование, натурализм. Необходимо активное отношение к наблюдаемому, умение критически, точно, правдиво оценивать его, нужна глубокая и верная идея, наполняющая душу поэта. Так завершается преображение пророка: поэт приходит к мысли, что он должен не просто утешать, радовать людей или доставлять им наслаждение своим творчеством, а учить читателя, вести его за собой.

Это стихотворение состоит из трех частей. В первой части раскрывается состояние «пророка» до того, как «бога глас к нему воззвал». Он, «томимый духовной жаждой», в «пустыне мрачной влачился». Во второй же части описывается его встреча с посланником Бога – «шестикрылым серафимом», который производит с ним определенные действия – вырывает «грешный язык, и празднословный, и лукавый» и вставляет на его место «жало мудрыя змеи».

Посланец Бога наделяет поэта способностью слышать и чувствовать то, что раньше было для него недоступно: «моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». Восприятие мира лирического героя меняется; он становиться открыт миру, чувствует с ним неразрывную, ограниченную связь. Вместо сердца ему в грудь помещают горящий уголь, так как только человек с горячим, неравнодушным сердцем должен и может говорит людям слово истины.

В третьей части поэт слышит «Бога глас», который «взывает» к нему, побуждая «видеть» и «внимать» и, «обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей». Здесь облик поэта и его внутренняя суть совершенно меняются. Его душа пробуждается, он «исполняется волей» Божьей. Поэт, таким образом, не принадлежит себе, он лишь проводник, через который Бог дарит людям красоту и гармонию.

Взгляды Пушкина на предназначение поэта и поэзии коренным образом отличаются от взглядов романтиков. Основное отличие состоит в том, что Пушкин не рассматривает поэтический талант как заслугу личности, проявление исключительности отдельного человека. Индивидуализм чужд пушкинской философии. Талант для него – это не печать «богоизбранности». Божественный дар, способность более тонко слышать и более сильно чувствовать мир. Поэт – просто человек, обладающий более чутким слухом, чем остальные. Но самое главное качество, которым должен обладать поэт, - это горячее сердце, согретое нравственным законом, гуманным отношением к миру. Без этого «угля» человек мертв. Нравственный закон – тот «глас Божий», который к поэту «воззвал». И его свобода состоит в том, чтобы осознанно следовать этому гласу, напоминая людям о заключенной в них Божественной душе, о красоте мира и добре, которое они призваны творить.

Для придания большей выразительности языку Пушкин в стихотворении «Пророк» использует метафоры (духовная жажда, пустыня мрачная); сравнения (отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы); эпитеты (сердце трепетное, горний ангелов полет, дольней лозы прозябанье, грешный язык). Архаическая церковная лексика придает языку торжественность, подчеркивается непреходящий, вечный характер изложенного.

Итак, в стихотворении «Пророк» отразилась одна из центральных идей творчества Пушкина, его представление об истинном предназначении поэта и поэзии, о Божественной «природе» его дара и обязанности истинного поэта следовать своему великому призванию, неся тем самым свет Красоты и Мудрости остальным людям. Стихотворение «Пророк» - это своего рода поэтическая программа Пушкина, его взгляд на мир сквозь призму поэтического дара. .