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Сочинение Анализ стихотворения Пушкина «Анчар»

    «Анчар» (1828) пронизан гораздо более мрачным, чем «Послание в Сибирь», настроением и рисует трагические последствия отсутствия свободы. Стихотворение по сюжету напоминает балладу. Пушкин сопоставляет зло природы и зло владыки, который нарушает запрет приближения к древу, несущему смерть. Все живое избегает прикосновения к анчару, и в природе это зло обуздано одиночеством («К нему и птица не летит, и тигр нейдет»). Анчар — «один во всей вселенной». Князь нарушает закон природы, посылая человека «властным взглядом». Зло, существующее в природе как угроза, получает возможность осуществления. Зло рождает зло:
    А князь тем ядом напитал
    Свои послушливые стрелы
    И с ними гибель разослал
    К соседям в чуждые пределы.
    Неограниченная власть одного человека над другими оказывается гибельной не только для «белого раба», но и для соседей князя.
    Посмотрим, как проясняется этот замысел в работе Пушкина над стихотворением. Пустыня сначала была названа «мертвой и глухой», затем — «тощей и глухой», то есть совершенно безжизненной. Но поэт меняет эпитеты: «чахлой и скупой». И эти определения обнаруживают слабое присутствие жизни, искажение ее. В «портрете» анчара убираются все детали, способные приблизить его к поэту или читателю:
    Природа Африки моей
    Его в день гнева породила
    И жилы мощные корней
     Могучим ядом напоила.
    Яд каплет сквозь его кору
    Благоуханною смолою
    Из текста стихотворения вычеркивается строфа, где речь идет о попытках приближения живого к анчару:
    И тигр, в пустыню забежав,
    В мученьях быстрых издыхает.
    Паря над ним, орел стремглав,
    Кружась, безжизненный, спадает.
    Поначалу, в черновом варианте, князь объяснял рабу необходимость приближения к анчару:
    Ступай, мне нужен яд, — он рек.
    В окончательном варианте князь посылает раба не «властным словом», а «властным взглядом». Презрение к жертве усилено, власть не удостаивает ее оправданием. «Властный взгляд» — столь емкий образ, что он затемняет прежние определения:
    Но человека человек
    Послал к анчару самовластно (равнодушно).
    Раб в черновиках назван «смелым», «верным», он в путь «потек безумно». В его возвращении подчеркнута энергия страдания, его отчаяние громогласно:
    Принес — и весь он изнемог,
    И лег он, испуская крики (вопли).
    В окончательном тексте раб «бедный», он вызывает сочувствие, но лишен воли («послушно в путь потек»), лишен голоса даже в предсмертном отчаянии.
    Стрелы, яд для которых добыт рабом, в окончательном тексте наделены родственным ему эпитетом «послушливые», в черновиках — «губительные», «догадливые», то есть опять-таки обладающие активными качествами.
    В черновике князь назван «самодержавным владыкой», «царем», то есть восточный колорит стихотворения не скрывает русского адресата. .

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