Сочинение Анализ стихотворения Пушкина "К морю"

Среди стихотворений Пушкина видное место принадлежит тем, в которых поэт с изумительной поэтической силой и любовью рисует картины родной природы. Несравненный живописец природы, Пушкин воспринимал её не только зорким глазом . художника и тонким слухом музыканта, но и любящим свою родину сердцем горячего патриота.

С детских лет, когда Пушкин уезжал на лето в Захарове), любовь к родной природе прочно вошла в его душу. Эта любовь крепла и ширилась и нашла своё художественное выражение с стихотворениях, поэмах, романс «Евгений Онегин».

Волновавшие его настроения Пушкин передал в замечательных художественных образах, которые обогащают нашу мысль, развивают умение видеть, слышать и чувствовать природу нашей родины, которые близки сердцу каждого русского человека. Но к реалистическому изображению природы Пушкин подошёл не сразу. В период южной ссылки поэта его стихи носят романтический характер. Таково, например, стихотворение «К морю».

Романтическое стихотворение «К морю» вчерне написано было перед отъездом поэта из Одессы, а обработано и закончено в начале октября 1824 года.

Поэтическое изображение моря сочетается в стихотворении с размышлениями поэта о своей судьбе изгнанника и о судьбах народов. Море потому близко и дорого Пушкину, что оно представляется ему живым воплощением мятежной и свободной стихии, мощи и гордой красоты, т. е. таких качеств, которые особенно привлекают поэта. Этими качествами в восприятии романтически настроенных современников Пушкина обладали два «властителя дум» тогдашнего молодого поколения — Байрон и Наполеон ' В строфах, посвящённых Наполеону, Пушкин ясно не говорит о своём отношении к нему. Но раньше в стихотворении «Наполеон» (1821) поэт охарактеризовал его как тирана, презирающего человечество, как «смирителя» революции и свободы.

В Байроне привлекают Пушкина такие черты знаменитого английского поэта, как гениальность («умчался гений»), свободолюбие («исчез, оплаканный свободой»), неукротимый дух бор-па («как ты, могущ, глубок и мрачен, как ты, ничем неукротим. В «опустелом мире» свободолюбивый борец за благо людей чувствует себя одиноким. В стихотворении раскрывается романтическая тема одиночества поэта в мире.

Горечь и протест звучат в строках, обобщающих размышления о «судьбах людей» в мире:

Судьба людей повсюду та же:

Где благо, там уже на страже

Иль просвещенье, иль тиран.

На пути к свободе людей стоят стражами или ложная культура господствующих классов, или тираны.

Романтическому характеру стихотворения соответствует и приподнятость тона, речь, насыщенная восклицаниями, обращениями, риторическими вопросами, оценочными эпитетами и метафорами.

Стихотворение «К морю» было прощанием Пушкина не только с морем, но и с романтической лирикой. С переходом поэта к «реалистическому творчеству изменяется и характер изображения им природы.

В своей реалистической пейзажной лирике Пушкин рисует внешне скромную, но милую его русскому сердцу красоту и поэзию родной природы. Таковы его стихотворения: «Зимний вечер» (1825), «Зимняя дорога» (1826), «Зимнее утро» (1829), «Туча» (1835), «Вновь я посетил. . . » (1835) и другие. В описание природы Пушкин то включает народно-песенные мотивы:

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;'

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла. . .

(«Зимний вечер»)

то устанавливает внутреннюю связь между природой и напевами народных песен:

По дороге зимней, скучной Что-то слышится родное

Тройка борзая бежит, В долгих песнях ямщика:

Колокольчик однозвучный То разгулье удалое,

Утомительно гремит. То сердечная тоска.

(«Зимняя дорога». )

Лексика ', синтаксический строй речи, интонация стиха приобретают у Пушкина в конце 20-х и в 30-х годах иной характер — более простой, предельно реалистический и народный. Показательно в этом отношении различие в описаниях одной и той же картины окрестностей Михайловского, данных в стихотворениях «Деревня» (1819) и «Вновь я посетил. . . » (1835).

В «Деревне» тон речи приподнятый, ораторский:

Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,

Где парус рыбаря белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада,

Овины дымные и мельницы крылаты. . .

Проще и задушевнее по тону дано описание этой же картины в стихотворении «Вновь я посетил. . . » (1835):

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим — и глядел

На озеро. . .

Меж нив златых и пажитей зелёных

Оно, синея, стелется широко,

Через его неведомые воды

Плывёт рыбак и тянет за собой

Убогий невод.

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