Сочинение Анализ стихотворения «Россия» А. Блока.

Александр Александрович Блок является, по моему мнению, одним из самых правдивых поэтов о России. Он пишет о той России, которую видит и «чувствует сам», и не только восхищается ей, но и пишет о том, что не столь приятно и красиво. Блок рассказывает нам о плохой и бедной жизни народа, о несчастной судьбе Родины.

Творчество Блока совмещает в себе перелом 19 и 20 века и время переломно – революционных событий начала века. Писатель предчувствует движение и направление жизни и не теряет веры в Русь.

Особенно мне понравилось стихотворение «Россия». Любовь к Родине, восхищение ею проходят через все стихотворение. Блок в этом стихотворении, как и во многих других, сравнивает Россию с любовью к женщине. Но и жалеть он ее не хочет, в эту загадочную женщину можно «только верить» и восхищаться. Я, как и Блок люблю Россию такой, какая она есть, но все – же жалею ее и жалею народ.

Страна меняется, но жизнь «глубинки» остается прежней. Так было раньше и ведь так остается сейчас, все те же «расхлябанные колеи» и «нищая» Россия все та же. Я думаю, что именно эту мысль автор хочет показать в первом четверостишии. Блок восхищается хоть и «нищей», но прекрасной страной, он признается ей в своей любви. Дальше меня заинтересовала строчка «Какому хочешь чародею… Отдай разбойную красу». Здесь «чародей» - это власть, правитель страны. И вправду, кто бы ни управлял Россией, она вся та же. И одна «забота», - в смысле бедствия или каких – то событий ничего не изменит. Так как благополучие не было никогда, и одна беда ничего не изменит.

В этом стихотворении, как и во многих других, язык Блока богат и красноречив. Автор пользуется красочными эпитетами, метафорами и сравнениями.

Интересна и форма построения произведения. В нем лирический герой просто, и вместе с тем чувственно, высказывает свою любовь о своей Родине – России.

Как мне кажется, Блок надеется на будущее, этот символ в «мгновенном взгляде из – под платка» простой деревенской девушки, есть надежда даже вопреки мрачной, плохой дороге и «глухой песне ямщика».

У России – есть будущее!.