Сочинение Анализ стихотворения С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...»

Из всей яркой, самобытной, многообразной и необычайно эмоциональной русской лирики начала XX века трудно выделить более целостное, единое, последовательное творчество, чем творчество С. Есенина. Его произведения представляются этаким исполином, неразрывным переплетением различных тем, мотивов, образов, объединенных необыкновенным благоговением перед родиной, каким-то наивным, бытовым патриотизмом, своеобразным культом российской природы. Основа мировоззрения поэта настолько целостна и неизменна, что он порой даже “перепевает” сам себя, используя одни и те же мотивы, образы и идеи в разных стихотворениях. Но все же и в лирике Есенина можно отметить отдельные произведения, стоящие чуть особняком от всего остального творчества. Одним из таких стихотворений является “Не жалею, не зову, не плачу. . . ”.

Это стихотворение было написано в 1922 году, уже в зрелый период жизни автора. В системе философских произведений Есенина оно играет немаловажную роль, так как наиболее ярко отражает мировоззренческую концепцию поэта. Особое значение имеет оно и для всего творчества, потому что в целом в есенинской лирике гораздо больше внимания уделяется теме родины и теме любви. Поэтому каждое философское стихотворение Есенина заслуживает особого разбора.

Тема произведения — размышления зрелого человека о прошедшей жизни, о ее смысле, о ее восприятии. Лирический герой пытается решить для себя проблему, рано или поздно встающую перед каждой личностью, — проблему приятия или неприятия ухода юности, жизненных сил, энергии. И автор выводит свое решение: основная идея стихотворения — необходимость смирения перед неизбежностью.



Все мы, все мы в этом мире тленны. . .



Но это смирение лирического героя не апатично, не угнетающе — это своеобразная концепция счастья, приятие мира целиком, во всем его многообразии. Такое восприятие очень характерно для есенинской лирики.

Композиция стихотворения подчинена идейной канве. Во-первых, произведение статично, несмотря на присутствие некоторой частной динамики (смена времен года, течение жизни лирического героя, движение тех или иных образов: биение сердца, скакание розового коня), единая, общая философская идея смирения доминирует над всем остальным. Она заявляется лирическим героем в самом начале (“Не жалею, не зову, не плачу. . . ”) и повторяется как итог всего размышления в конце (“Будь же ты вовек благословенна. . . ”). Тема неизбежности конца (в широком, общефилософском смысле этого слова) также появляется как в первой строфе (“Все пройдет. . . ”), так и в последней (“. . . все мы в этом мире тленны”). Таким образом, мы можем говорить о кольцевой композиции произведения, которая оправдывается его философской направленностью .

Жанр стихотворения — размышление — наиболее соответствует теме и позволяет лучше донести идею до читателя.

Анализируемое произведение необычайно экспрессивно, наполнено различными образами, создающими особый эмоциональный настрой. Его художественное своеобразие богато и разнопланово. Стихотворение очень музыкально, что вообще характерно для лирики Есенина. Эта музыкальность, напевность достигается особой системой рифм, своеобразной строфикой и размером, приемами звукописи. В стихотворении можно выделить общий размер, так как автор очень часто отступает от традиционной системы сочетаний ударных и безударных слогов, но чаще всего строки написаны пятистопным хореем с усеченной последней стопой:



Все пройдет, как с белых яблонь дым.



Потрясающе разнообразен подбор рифм: мы встречаем как открытые (“тленно” — “благословенны”), так и закрытые рифмы (“холодком” — “босиком”), женские (“реже” — “свежесть”) и мужские (“дым” — “молодым”), точные (“мне” — “коне”) и неточные (“уст” — “чувств”). Есть и некоторая вольность в рифмах: например, Есенин рифмует два заударных слога, один из которых стоит в середине слова (“плачу” — “охваченный”). Используются в стихотворении и приемы звукописи. Например, в строках



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