Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...».

Мое любимое стихотворение Сергея Есенина — “Не жалею, не зову, не плачу. . . ”, где поэт затронул вечную, самую тяжелую для человека тему, тему старости. Мы когда-нибудь все станем бабушками и дедушками, для нас наступит время, когда уже не будет молодой резвости, жизнелюбия, веселья; время, когда больше будем думать о своих прожитых днях, об ошибках, которые ты когда-то допускал.

Сергей Есенин в своем стихотворении жалеет о прожитых днях, и это кажется странным, ведь стихотворение написано в 1921 г. , когда Есенину было всего 26 лет. Кажется, жизнь только начинается, а тут стихотворение о старости.



Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.



С. Есенин трагически погибает в 1925 г. , через три года после написания этого стихотворения. Может, он знал, что жить ему осталось совсем немного? В последнем четверостишии поэт говорит:



Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь . . .

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.



Сергей Есенин благодарит судьбу за то, что жизнь его останется на этой земле в его стихах, за то, что он не уйдет бесследно. .