Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...».
Мое любимое стихотворение Сергея Есенина — “Не жалею, не зову, не плачу. . . ”, где поэт затронул вечную, самую тяжелую для человека тему, тему старости. Мы когда-нибудь все станем бабушками и дедушками, для нас наступит время, когда уже не будет молодой резвости, жизнелюбия, веселья; время, когда больше будем думать о своих прожитых днях, об ошибках, которые ты когда-то допускал.
Сергей Есенин в своем стихотворении жалеет о прожитых днях, и это кажется странным, ведь стихотворение написано в 1921 г. , когда Есенину было всего 26 лет. Кажется, жизнь только начинается, а тут стихотворение о старости.
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
С. Есенин трагически погибает в 1925 г. , через три года после написания этого стихотворения. Может, он знал, что жить ему осталось совсем немного? В последнем четверостишии поэт говорит:
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь . . .
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Сергей Есенин благодарит судьбу за то, что жизнь его останется на этой земле в его стихах, за то, что он не уйдет бесследно. .