Анализ стихотворения С.А. Есенина «О красном вечере задумалась дорога...»

Жанр стихотворения – пейзажный зарисовки. Стихотворение состроит из пяти строф. В начале мы тут же видим красиво нарисованный пейзаж. В третьей и четвертой пред нами уже проявляются философские нотки, от которых поневоле начинаешь грустить. И в последнем четверостишии автор отбрасывает все угнетающие мысли и возвращается вновь к красоте всего естества.

В созидании С. А. Есенина, особенно в стихотворении «О красном вечере задумалась дорога…», проявляется связь окружающей среды и крестьян. В своем пятистишии автор одушевляет вид избушки. Это можно увидеть в метафоре:

Изба-старуха челюстью порога

Жует пахучий мякиш тишины.

Но увы, главной темой данного произведения не является любование пейзажем, тут присутствует образ вечера, который подчеркивает тему ухода человека из жизни. При этом Есенин не дает это человеку точного определения. Но автор не только дает жизнь крестьянскому вечеру, но и разрисовывает его всевозможными цветами: золотым, красным, синим, белым, желтым.

Это стихотворение относится уже к более зрелому творчеству поэта. Уже с первого четверостишья перед нами встает образ уходящей дороги, как символ возвращения домой. А «гроздья горящей рябины» проводят параллель с родительским домом, покинутым, но не забытым. Анализ стихотворения "О красном вечере задумалась дорога. . . " позволит понять духовный мир самого поэта. Автор очень любил эпитеты, и не обошли они стороной и это стихотворение: зола зеленная из розовой печи, золото травы, красный вечер. Поэт восхищается жизнью и невольно вспоминает свое детство.

Составляя анализ стихотворения "О красном вечере задумалась дорога. . . " мы понимаем, что вторая строфа имеет не меньшее значение, чем первая. Есенин придает особое чувство предвкушения холодной поры в деревенской жизни, когда во время мороза хочется тепла, возникают мечты о домашнем уюте и хлебе. Множественные олицетворения, который мы находим в данном стихотворении, еще раз доказывают безумную любовь поэта к родине, к природе, к деревенской жизни.

Читая стихотворение Сергея Есенина «О красном вечере задумалась дорога…», возникает множество противоречий. Где мы наблюдаем, как тишина осеннего вечера пересекается с тишиной вечного покоя. Тем не менее, общая картина стихотворения выглядит вполне натурально.