Сочинение Анализ стихотворения - СТИХОТВОРЕНИЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА "ДУМА"

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "СТИХОТВОРЕНИЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА "ДУМА""



Стихотворение было опубликовано в январском номере "Отечественных записок" за 1839 год. Основная мысль стихотворения - размышления о судьбах поколения.

11 сентября 1842 года Герцен записывает в своем "Дневнике":

"Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, - а между тем наши страдания - почка, из которой разовьется их счастие. Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино и пр. ? Отчего руки не подымаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?. . О, пусть они остановятся с мыслью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть. . . "

Действительно, время написания стихотворения - одно из наиболее мрачных в истории России. После поражения декабристов становится невозможной практически любая деятельность. В связи 6 этим в людях появляется стремление замкнуться в себе, уйти от жизни в мир дум. Стихотворение Лермонтова не взгляд на поколение со стороны, а откровение человека, принадлежащего поколению: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. . . ", "Я знал одной лишь думы власть - одну, но пламенную страсть. . . " и т. д. Поскольку поколение лишено возможности действовать,

. . . под бременем познанья и сомненья В бездействии состарится оно.

Тон "Думы", потрясший современников, воспроизводит эмоцию "социального отчаяния". Анализируя свое поколение, Лермонтов видит конфликт между разумом и страстью:

. . . И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови.

Это приводит к противоречию между смысловой законченностью фразы и эмоциональностью отдельного слова. Хотя многие строки афористичны ("И ненавидим мы, и любим мы случайно. . . ") и законченны, они не способны в полной мере вместить авторские эмоции.

Перед опасностью позорно-малодушны, И перед властию - презренные рабы -

фраза законченная, но за ней идут стихи, продолжающие ее эмоционально:

Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый, И час их красоты - его паденья час!

Логическая связь между четверостишиями и частями стихотворения заметно ослаблена и фактически поддерживается лишь общей темой и эмоциональным строем. Каждое четверостишие - законченное предложение. Голос рассудка звучит открыто, страсти - приглушенно. Этот противоречивый поток прекрасно отражает сознание поэта, контраст между высотой чувства и отрицающей мыслью. На этом фоне слово часто функционирует в переносном значении: "состариться" означает не только физическую, но и духовную старость, "ровный путь без цели" - знак равнодушия, апатии, отсутствия жизненных тревог и падений. Часто встречаются метафоры ("старость души", "жизнь-путь" и т. д. ).

В первой части стихотворения основную эмоционально-смысловую нагрузку несут традиционные слова элегического романтизма ("печально", "томит", "вянем") и слова философского и общественно-политического значения ("познанья", "сомненья", "добру", "злу", "рабы" и пр. ). Выразительны резкие оценочные эпитеты ("постыдно", "позорно"). Они подготавливают высокую романтическую ноту, которой заканчивается первая часть: "Так тощий плод. . .

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