Сочинение Анализ стихотворения Тютчева Ф.И. "Весенние гроза"

«Люблю грозу в начале мая…»- так начинается стихотворение Тютчева «Весенняя гроза», написанное им за границей в начале 1850-х годов. В его названии прилагательное «весенняя» привносит определённый смысл: весна для Тютчева – символ обновления природы и человеческой души. Вот почему всё стихотворение наполнено дыханием «настоящего, счастливого» майского дня. Построенное как монолог лирического героя, оно трогает искренностью и подкупает своей простотой. Поэт приходит в восторг, любуясь игрой молодого грома, который сильно и громогласно заявляет о торжественном шествии весны, задавая всему живому радостный, мажорный тон. На его звуки откликаются журчащие молодые ручьи, ему вторят шумные горные потоки.

Поэт – философ Тютчев считает природу частью микрокосмоса, где царит гармония и порядок, и весенняя гроза воспринимается нами как живая, очищающая стихия, многоголосый оркестр, управляемый невидимым дирижёром. Подтекст стихотворения, сквозные образы – небо, земля, солнце и вода – передают идею единства природы и человека. Сияние и свет, которым наполнено художественное пространство, символизируют начало, объединяющее мир. Поэт подчёркивает соединение этого божественного начала с природой и вводит мотив древнегреческих мифов. Богиня вечной молодости Геба в шутку, смеясь, пролила на землю гром и молнии и радуется вместе с ликующей природой.

Картина весенней грозы у Тютчева представлена великолепными деталями («первый гром», «раскаты молодые», «поток проворный», «шум нагорный»), насыщена красками («небо голубое», «солнце нити золотит») и звуками («гром грохочет», « гремят раскаты»). При помощи инверсии поэт выделяет наиболее значимые в смысловом отношении слова.

Поражает звуковая организация этого стихотворения. Аллитерации «г» и «р» помогают услышать звуки грозы, обилие сонорных согласных делают произведение мелодичным и музыкальным. Стихотворение полно ярких метафор, олицетворений, эпитетов (« повисли перлы дождевые», «ветреная Геба», «громокипящий кубок», «гром резвится и играет»), которые делают образы яркими, зримыми, придают речи красочность и выразительность. Написанное четырёхстопным ямбом, облегчённым пиррихием, это произведение необычайно мелодично. Лёгкость стихотворения достигается за счёт чередования мужских и женских клаузул. Изобилие глаголов и отсутствие кратких прилагательных и причастий указывает на наличие действия, развития жизни, подчёркивает величие и значимость происходящего в природе. По мнению Тютчева, мир весенней природы («гам лесной», «птичий гам», «шум нагорный», «звуки проворного потока») – это воплощение идеальной светлой чистоты. Поэт наслаждается этой чистотой и искренне признаётся в своих чувствах: «Люблю…».

Поражает и то, что о вечных проблемах мироздания можно написать стихотворение, которое позволяет нам ещё и ещё раз окунуться в светлый и загадочный, таинственный и величественный мир природы, попытаться разгадать её великую тайну. .