Сочинение Анализ стихотворения Тютчева «Я встретил вас...»

Тютчев – очень известный русский поэт. Он жил в одно время со многими знаменитыми поэтами и писателями, и, на мой взгляд, ничем им не уступает. Он описывает в своих стихотворениях уникальные моменты, однажды произошедшие или периодически происходящие в жизни природы или человека, в своих стихотворениях он показывает гармонию в нашем мире.

Одно из первых мест в его творчестве занимает любовная лирика, так как её очень много среди всех его стихотворений, и слагал он их в течение всей своей жизни. Стихотворение «К. Б. » написано в 1870 году, когда ему уже было 67 лет. Инициалы «К. Б. » в названии стихотворения переставлены местами и расшифровываются как «Баронессе Крюденер». Эта женщина покорила поэта своей красотой ещё в молодости, (он даже посвятил её свой стих «Я помню время золотое…») и через сорок лет они встретились вновь в Карловых Варах, там он написал это стихотворение.

Оно очень интимное, и он в нём рассказывает про то, как воспоминания о прошлом, вызванные этой встречей, оживили душу старого поэта, заставили его чувствовать, переживать, любить. В нём он раскрывает свои самые искренние чувства и показывает читателю, как сильно может любить человек. Композиция этого стихотворения включает в себя три логические части: вступление, основная часть и заключение, прощание с читателем.

Во вступлении он показывает, что его «отжившее сердце» погрузилось в мир счастья, жизни, во «время золотое». Говоря о золотом цвете некоторого времени, Тютчев выражает среду, смогшую растопить лёд в сердце поэта и заставившего его испытать чувство любви, что выражается и в словах автора: «я», «вас», «я», «вас» – человек не знает, как выразить свою любовь.

Во второй строфе к любви подключается описание природы весной – они сравниваются поэтом: весна у поэта очень похожа на молодость у человека (что, впрочем, доказывает существование реинкарнации). Здесь весне противостоит осень: в то время, когда для пожилого человека в жизни уже началась осень, молодость ушла в прошлое, любовь, как весна природу, пробуждает его, молодит и наполняет энергией. Употребляя местоимения во множественном числе, автор объединяет всех людей, говорит что то, что он рассказал, распространяется на всех людей.

В третьей строфе лирический герой встречается со своей любимой, он оживает, к нему приходит та самая весна. Здесь он часто употребляет слова с суффиксами -ань, -ень, что делает стихотворение «милее», показывает читателю, что автор очень любит женщину, о которой говорит. Автор не верит в то, что он встречается со своей любимой, он думал, что расстался с ней навек, он не может себя заставить принять это за реальность, для него это «как будто бы во сне». Последняя строфа наполнена различными утверждениями, утверждающими его любовь, красоту его любимой, упорность его любви.

Автор использует повторы в начале строк, чтобы лучше доказать читателю своё мнение, по нескольку раз проговорив одинаковые по смыслу высказывания. Восклицательность последнего предложения говорит читателю о радостной направленности его стихотворения. Оно написано четырёхстопным ямбом, что делает его очень лиричным и напевным. Мне нравится это стихотворение, потому что оно очень чувственно, образно и, самое главное, универсально: тема любви распространяется на всех и на все времена, потому оно может затронуть каждого. .