Анализ стихотворения В. В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии»

Анализ стихотворения "Разговор с фининспектором о поэзии" следует начать с рассмотрения истории создания произведения. Произведение «Разговор с фининспектором» создано Владимиром Владимировичем в 1926 году. Следует отметить, что большинство его произведений посвящено политике, социальным проблемам. Это обусловлено революцией и сложной ситуацией того времени.

Основная тема рассматриваемого стихотворения - общественное значение творца и поэзии. В стихотворении лирический герой беседует, делится своими мыслями со слушателем, непосвященным. Поэт в красках рассказывает инспектору о своей работе, пытается погрузить его в атмосферу, ранее ему не знакомую. Именно поэтому он применяет в своем разговоре наиболее доступные для слушателя приземленные слова и сравнения с тем, что известно фининспектору, о чем он имеет представление.

Язык автора насыщен приемами художественной выразительности: сравнениями, эпитетами и метафорами.

Стихотворение показывает серьезное отношение лирического героя к своей деятельности, создание великого произведения - долгий кропотливый труд.

Маяковский, действительно, творил в нелегкое время для поэтической деятельности, поэты должны были платить высокие налоги, их труд не ценился должным образом. В своем стихотворении герой старается доказать фининспектору несправедливость этого. По его словам, труд поэта ничуть не легче труда работника завода. Он говорит, что написание стихов сравнимо с добычей радия. Труд поэта - непростой, и далеко не каждый может добиться истинных успехов на творческой арене. Герой осуждающе говорит о таких поэтах, называя их ворами чужого слова.

Тема поэта и поэзии, их места и роли в обществе волновала многих авторов, и каждый по-своему рисовал читателю свое видение, но, несомненно, поэт способен вести за собой, изменять мировоззрение людей и обличать пороки общества.

Анализ стихотворения "Разговор с фининспектором о поэзии" позволяет глубже понять смысл произведения и научиться по достоинству оценивать труд истинных творцов. Мы понимаем и сущность Маяковского, как поэта, открываем для себя мир поэзии "с изнанки". Это творение подтверждает способность Маяковского удивить своего читателя, его неординарность и истинный талант творца.