Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»

Необычное произведение было создано автором в 1920 г. Анализ стихотворения "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче" позволяет вычленить основную идею – ту самую важную роль, которую играет поэт в развитии общества. Здесь однозначно говорится о том, что поэзия имеет воспитательное назначение и помогает культурному развитию общества.

На этот раз главный герой – это поэт, который много времени отдаёт работе и утомляется. Праздная безмятежная жизнь небесного тела вызывает в нём негативные эмоции. Выказав свое возмущение, он зазывает солнце на чай и беседу. Очень скоро этот фантастический диалог перетекает в дружескую беседу. Солнце и Маяковский быстро обнаруживают общие темы. В итоге разговора оба приходят к заключению, что они находятся на своем месте и хорошо знают своё дело. И что это дело нужно продолжать и даже помогать друг другу в нём.

Поэт считал, что его профессия это, как профессия капитана, который становится сердцем корабля и направляет его по волнам жизни. Это очень ответственная миссия. Поэт направляет умы и души в нужное русло.

Из этих рассуждений рождается тема двух солнц, которые дарят свет и стихи миру. В то время как под напором солнечного света исчезает «стена теней, ночей тюрьма», от «лучей» поэзии расступаются дебри невежества и глупости.

Поэт призывает светить всегда и везде, говоря о постоянной функции поэта, о том, что у него нет права останавливаться, поскольку общество беспрерывно нуждается в стимуляции лучших качеств с помощью стихов.

Анализ стихотворения "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче" позволяет причислить это стихотворение к революционной мировой поэзии. Это течение открыл сам В. В. Маяковский своим творчеством.

Сложносоставная рифма, используемая в этом произведении, придаёт ему особую прелесть. Нервный энергичный ритм стихотворения дает ощущение бодрости и желание действовать. Эмоции плещут через край. Множественность восклицаний, содержащихся в тексте, придаёт ему такую эмоциональную окраску. Обилие метафор и эпитетов украшают конструкцию и делают ее запоминающейся. Это стихотворение могло стать лозунгом ко всему творчеству В. В. Маяковского.

Политическая лирика – это тоже открытие Маяковского. Его можно считать родоначальником этого жанра, который объединяет поэзию и жизнь.