Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Послушайте!»

Особенное стихотворение в ряду других произведений В. В. Маяковского – это стихотворение «Послушайте!». Это крик души поэта, призыв, обращение. Написанным в 1914 году стихотворением, поэт спорит с обывателем. Как показывает анализ стихотворения Послушайте!, поэт призывает не смиряться с безразличием, не быть глухими к чужому горю и одиночеству. Приземленность восприятия окружающими реальности раздражает Маяковского, настраивает его на написание все новых и новых гениальных творений.

Меткое указание на то, что для кого-то звезды – это всего лишь «плевочки», а для других, тонко чувствующих – «жемчужины», заставляет задуматься. «Беззвездная мука» для одних, ничего не значащая обыденность для других. Против этих «других» и восстает поэт, указывая на их бесчувственность.

Герой Маяковского – это тонко чувствующий индивидуум, которому не хватает поддержки. Он не понят и одинок. Он страдает и переживает это очень глубоко.

Стихотворение, в отличие от многих других произведений автора, не агрессивное, а доверительное. Тон его как будто ищет соратников, родственную душу. Ищет того, кому нужны мечты, красота, звезды…

Как и прежде, лирика автора поражает своею мощью и силой. Энергетический посыл стихотворения оставит отпечаток в душе любого читателя. Искренность Маяковского как в стихотворении «Послушайте!», так и в любом другом его творении, завораживает и не дает оторваться от прочтения. В каждой строчке сквозит душевная забота не только о себе, но и об окружающем его мире и людях в нем. Такая особенность присуща именно этому автору. Маяковский обладал тонкой ранимой душой, которая оставляет свой след во всем его творчестве. Герои Маяковского всегда за добро, за свет, за понимание и сочувствие. Ранняя лирика поэта особенно ярко демонстрирует такое отношение. За простыми, на первый взгляд, фразами и словами кроется глубокий философский подтекст. Вечные истинны, добро и зло и их проявление в обществе, бесчувственность к чужому горю – все эти темы прослеживаются между строк стихотворений Маяковского.

Сильное стихотворение «Послушайте!» построено, как публицистическое произведение, как обращение. Оно эмоциональное и сильное.

Как показывает анализ стихотворения Послушайте!, автор считает, что каждому человеку, чья душа еще не очерствела окончательно, просто необходимо, чтобы над его домом каждый вечер «загоралась хоть одна звезда».