Сочинение Анализ стихотворения В.Я. Брюсова «Кинжал»
Валерий Брюсов, классик русской поэзии, очень рано связал свою жизнь с литературой и прошел большой творческий путь. Ему покорились все поэтические жанры: историко-мифологическая поэзия, любовная лирика, тема природная и гражданская лирика.
К последнему жанру автор обращается в период зрелого творчества, став уже известным поэтом, имея за плечами большой литературный опыт.
Наиболее известным из гражданской лирики Брюсова является стихотворение «Кинжал», написанное им в 1903 г. и привлекшее к себе большое внимание критики.
Основной идеей произведения становится роль поэта, его служение обществу, его гражданская позиция.
Стихотворение Брюсова начинается не с рассказа о кинжале, а с короткого упоминания о нем:
Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый…
И лишь потом появляется фигура поэта, решившего отречься от внешнего мира:
Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые…
Далее идет противопоставление поэта толпе, герой отказывается от служения людям:
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы…
А когда приближается голос бури, он чувствует, что должен быть во главе начинающего движения:
Я отзыв вам кричу, я – песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона…
К людям обращено основное литературное оружие автора - его поэтический дар.
Основная проблема, которую поднимает Брюсов в стихотворении, – историческая своевременность борьбы, предчувствие надвигающихся перемен.
Лирический герой появляется уже в первой строфе стихотворения. Но если сначала это фигура отвлеченная, то далее автор говорит, что поэт – он сам:
Поэт всегда с люди, когда шумит гроза…
И снова я с людьми, - затем, что я поэт…
Стихотворение пронизано настроениями грядущих исторических перемен, нарастающей революции, патриотических идей.
Образы поэта, кинжала, народа, надвигающейся бури гармонично сочетаются и раскрывают гражданскую тему стихотворения.
Брюсовский «Кинжал» создан с применением многочисленных эпитетов («позорно-мелочный строй», «огнистые знамена», «робкие призывы»); ярких метафор («кинжал поэзии», «пробежал кровавый молний свет»).
Поэт, изображенный Брюсовым в стихотворении, верит, что его песнь будет услышана и созвучна грядущим переменам. Он поэт, и он должен быть с людьми, он «песенник борьбы» и вдохновитель революционных перемен. .