Сочинение Анализ стихотворения Валерик

Эпизоды из жизни вольнолюбивого и воинственного народа Кавказа показал поэт М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Валерик», написанном в 1840 году. Это стихотворение написано на основе наблюдений поэта над боевыми делами отряда генерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Речка Валерик существует на самом деле и впадает в реку Сунжу, правобережный приток Терека. С 6 по 14 июля 1840 года Лермонтов участвовал в боях и, по преданию, вел журнал военных действий отряда генерала Галафеева. Совпадение текста "Журнала военных действий" и лермонтовского стихотворения дает представление о том, как точно воспроизвел он действительную обстановку похода и, в то же время, в каком направлении шло поэтическое освоение материала его наблюдений. Из сопоставления текста стихотворения с соответствующими страницами "Журнала военных действий" видно, что совпадает в них не только фактическая основа, но и сам стиль, целые предложения "Журнала" и строки стихотворения.

Автор написал стихотворение в эпистолярном жанре для выражения своих мыслей, чувств, воспоминаний, наблюдений.

Тема этого произведения – это вечная во всей литературе тема жизни и смерти.

Этим стихотворением Лермонтов хотел показать, что в нашей жизни много тревог, забот, волнений. Как много надо успеть, узнать, услышать, открыть для себя. Автор хочет, чтобы наша земля спокойно цвела под голубым мирным небом, никогда не гремели взрывы, не звучали выстрелы, обрывающие человеческие жизни.

В «Валерике» имеются различные изобразительно-выразительные средства. Это эпитеты («широкой тенью», «тощие лошадки »), метафоры («в струях потока ») , градация ( «Как звери, молча, с грудью грудь») и т. д



Размер стиха – двустопный ямб, рифмовка лишена всякой упорядоченности: рифмы

то перекрестные, то охватывающие, то смежные, причем могут рифмоваться два или три

стиха без всякой регулярности

Лермонтов вошел в русскую литературу как продолжатель традиций Пушкина. Стихи были жизнью, его делом, его протестом. Поэт чувствует свое одиночество, тоску, непонимание; он бесконечно любит свой народ, ясно отделяет подлинный патриотизм от мнимого. Почти вся его жизнь связана с Кавказом. По окончании юнкерской школы Лермонтов вышел корнетом Лейб-гвардии гусарского полка и по воле судьбы попал на Кавказ, который любил с детства

В заключительных стихах философская

романтическая ирония переведена в бытовой план: все описанное в стихотворении

шутливо именуется «шалостью» «чудака», размышления которого над жизнью и смертью

не стоят внимания. В лучшем случае они способны «развеселить» и ненадолго занять

мысль и воображение адресата послания.

Сейчас наша жизнь, жизнь молодых людей нашего времени так тесно связана с Кавказом, что не читать стихи Лермонтова нельзя, особенно стихотворение «Валерик». На Кавказе особый народ, своеобразная жизнь, дух, обычаи, традиции. . . В колыбельных песнях матери поют мальчикам о том, как «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал», как они вырастут, «смело вденут ногу в стремя и возьмут ружье. . . ». Они не могут иначе, это их образ жизни, закон предков. Их легенды воспевают мужество и героизм, стойкость и отвагу, выносливость и терпение.

Да, такой это народ, не прощающий обид, веками мстящий за кровь погибших предков. От деда к отцу, от отца к сыну передается кровавый завет: «Убей врага!». И идет череда убийств, идет веками, даже тысячелетиями. "Чеченский след" обнаружен при расследовании массовых убийств ни в чем не повинных людей, когда были взорваны жилые дома в Москве и Волгодонске. Захват заложников в Москве во время представления мюзикла «Норд-Ост» был произведен чеченскими террористами. Продолжится ли кровавый список? Продолжить можно до бесконечности. . . Но надо ли? И кому это нужно, кому выгодно?



Ясно, что не нам, простым людям, любящим жизнь, своих близких, родных. .