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Сочинение Анализ стихотворения Владимира Самийленко «Человечность»

Cочинение «Анализ стихотворения Владимира Самийленко «Человечность»»

Широкую популярность приобрело произведение «На печи» (Украинская патриотичная дума), написанное в 1898 году. Это острая сатира на господ-«патриотов», которые выдают себя за защитников прав украинского народа. В стихотворении изображен образ господина-«патриота», который, не слезая с печи, защищает родной край. Он считает себя настоящим патриотом, так как лежит не на чужой, а на украинской печи, откуда «воюет» с народными супостатами в мечтах: «И в мечтах созываю многочисленные полки…». Стихотворение В. Самийленко «Эльдорадо» (1886) пользовалось неизменной популярностью среди студенческой молодежи благодаря своей острой разоблачительной направленности. Начав произведение словами о далекой и счастливой стране, поэт завершает его словами о Русской империи, населенной многими бесправными народами:

Там живет племен всяких
Престрашная мешанина,
И за то тот край зовется
Русь единая, Русь единая.

Ряд сатирически-юмористических стихотворений В. Самийленко – это переработка библейских сюжетов в плане их юмористического осмысления и сатирического направления. К таким поэзиям принадлежит «Божий пример» (1902). Это стихотворение стало хрестоматийным, а строки его: «Работай, Иван, и не говори о усталости», «Одно создавать языком, а другое – переть плуг» стали крылатыми образцами остроумного народного юмора. Как и С. Руданский, В. Самийленко окрашивает свои юморески искристым народным юмором, показывает в лице простого труженика сообразительность и естественный ум, способность отстоять свое человеческое достоинство.

Поэзия «Человечность» написана в 1893 году. Подобно Лермонтовской «Думе» в произведении Самийленко затронуты важные морально-эстетические проблемы: человек и технический прогресс, место и роль духовных ценностей в человеческой жизни. Поэт за развитие культуры, высоких духовных порывов, Но в то же время видит, как машинный век убивает в человеческих душах «наилучшие порывы, горячие чувства». Он выступает против «холодных соображений», «размеренной жизни», которые вытеснили «глубину мыслей» и «силу порывов». В. Самийленко призывает возвеличить в песнях простых людей с большой душой и пылким сердцем, воспеть человека-творца, а не влюбленных в себя мещан:

Мы рады за прогресс, и вот ко всем странам
Мы на спектакли идем с культурностью своей.
Когда же то будет время, что больше, чем машин,
Мы выставим людей с высокой душой?

Поэт большой человеческой души, В. Самийленко тонко ощущал красоту родного края. Настоящим шедевром любовной и пейзажной лирики стала его «Вечерняя песня» (1896). Это один из самых завершенных в художественном отношении произведений, музыку к которому написал К. Стеценко. Мастерски использованные художественные средства (простая композиция, строфический размер – двустопный амфибрахий, ласковые формы – тихенький, солнышко, темненький, аллитерация с большим количеством громких, значительное количество слов со смягченными звуками) оказывали содействие созданию приподнятого и задушевного настроения вечерней порой:

Тихенький вечер
На землю спадает,
И солнце садится
В темненькую рощу.
Ой солнышко ясное,
Неужели ты устало,
Или ты разгневилось?
Еще не ложись!

Искренность, простота, непосредственность пейзажного рисунка оказывают содействие автору в достижении большой силы эстетичного влияния. Нужно обратить внимание на то обстоятельство, что поэма «Герострат» была издана отдельной книгой. Это первая ласточка, которая известила литературную общину о рождении настоящего национального поэта, взволнованного и страдающего за народное горе. Этой же поэмой открывался и сборник «Из поэзий Владимира Самийленко». Кроме поэмы «Герострат», в сборник вошли поэзии «Грешница», «Наиболее дорогая жемчужина», «Элегии» – перевод с Беранже. Это были неоценимые образцы лирики нескольких жанровых форм: пейзажной, гражданской, любовной.
 

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