В 1826 году Пушкин написал произведение «Зимняя дорога». Анализ стихотворения «Зимняя дорога» может помочь понять читателю, насколько жива тема дороги в творчестве поэта. Едва глаза читателя коснутся первого четверостишия произведения, как сразу возникает образ настоящей русской зимы, с ее заснеженными дорогами и полями, укрытыми толстым слоем снежного одеяла, хвойный лес, усыпанный снежным серебром. В памяти всплывают все ощущения, связанные с зимней дорогой, хруст морозного снега, зимнее ярко-синее небо, пощипывание в носу, невероятные узоры на стеклах, ну и, конечно, треск, раздающийся из камина. Все эти мысли заставляют подумать о том, что автор во время написания данного стихотворения находился в спокойном и даже лирическом настроении. Нет радостных игр в снежки или раскрасневшихся щек девушек. Есть только спокойная, окутанная снегом природа в ожидании весны.

Вся эта зимняя дорога и однообразный пейзаж действуют усыпляюще и успокаивающе на героя. Даже звук колокольчика, который раздражает героя, навевает ему определенные воспоминания из жизни. С веселым звоном колокольчика герой вспоминает «звонкие» события своей жизни и печалится о том, что всё это позади. Усугубляет ситуацию и ямщик, который затягивает грустную песню, и становится еще тоскливее.

Анализ стихотворения «Зимняя дорога» показывает унылость, спокойствие данного времени года при передвижении во время зимы. Зимняя дорога не сулит ничего, кроме ожидания её завершения. На пути нет населённых пунктов, нет оживлённых людей, пейзаж однообразен, очень холодно, и мысли во время путешествия соответствующие. Хочется поскорее добраться до места и согреться теплом жилища и горячим чаем. Мысли о скором возвращении домой - вот что греет героя и придаёт ему сил, прогоняя жуткие мысли о холоде и одиночестве во время зимней дороги.

В данном произведении прослеживается связь с определённым периодом жизни Пушкина. Он описывает зимнюю дорогу героя, сравнивая её с собственной дорогой жизни. По мнению автора, его жизнь так же скучна и однообразна, и мысли о прошлых победах и веселье и о том, что это всё в прошлом, заставляют его впасть в уныние. И только звон колокольчика и песни ямщика заставляют его на краткий миг оторваться от своего тоскливого настроения, но и они не способны вернуть его прежнюю страсть к жизни и веселье.