Сочинение Анализ стихотворения в прозе "Дурак"

Человека имеющего свое острое личное мнение всегда воспринимают, и будут воспринимать по-разному: трусливые конформисты безоговорочно подчинятся ему, остальные напротив – высмеют и попытаются противоречить всему сказанному. Тех и других огромное множество, они формируют безголовое общество. В стихотворение в прозе «Дурак» И. С. Тургенев попытался раскрыть нам глаза на примере главного героя – ярчайший представитель неграмотного поколения.

И. С. Тургенев жил и творил более столетия назад, но в актуальности данной проблемы сомнений нет. Дураки и трусы всячески облегчают себе жизнь, забывая о правильности поступков.

Автор своей сатирической манерой дает понять, что герой вовсе не изменился, изменилось лишь отношения к нему, со стороны жалкого общества. Финальная фраза ежесекундно убеждает в этом: «Житье дуракам между трусами».

Я полностью согласен с мнением классика. Трусы, представленные И. С. Тургенев, никогда не смогут встать против чужого мнения, даже самого нелепого и смешного, лишь робко кивнут головой.

Вспомните молодого Пьера из романа «Войны и Мир» Л. Н. Толстого, как он был осужден и выставлен на смех глупым кружком в столичном салоне Анны Шерер. А за что? Всего лишь за красоту мысли, которая противоречила хозяйке салона и ее окружению. К злободневной проблеме о трусливом поколении обращались и М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», А. С. Грибоедов «Горе от ума», отчасти и Н. В. Гоголь «Мертвые души».

А еще всем нам знакомы люди, пылающие страстью скупать разрекламированные товары. Разве это не признак глупого поколения и малоразвитого общества.

Каждый уважающий себя человек не хочет оказаться дураком и представителем трусливого общества, поэтому следует оставаться независимым в своих суждениях и в выборе авторитетов. Работа над собой является самым действенным средством. .