Сочинение Анализ стихотворения в прозе "Голуби"

Приступая к анализу текста, прежде всего могу отметить, что это произведение лирическое, то есть в нем отражаются переживания, чувства и мысли автора в связи с жизненными впечатлениями.

Какие же чувства, переживания передает Иван Сергеевич Тургенев в этом стихотворении в прозе? Каким настроением оно проникнуто?

Стихотворение начинается с описания природы перед грозой, а затем и во время грозы. И оба эти описания передают чувство тоски и тревоги.

Природа перед грозой видится автору как что-то тяжелое, давящее: душный воздух, солнце светило тускло, туча лежала грозной громадой, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей, смутно было на душе, злая туча, тоскливое томленье, туча давила, пухла и темнела, жестокая тишь. . .

Автор ждет, когда же разрешится это тоскливое томленье: Ну скорей же, скорей!. . Двинься, покажись, пролейся, злая туча. . .

И вот, наконец, сорвалась буря - и пошла потеха! (слово потеха употреблено в двнном случае не в значении "развлечение", а в смысле "неразбериха". )

Автор описывает бурю, употребляя глаголы: (буря) сорвалась; визжит, мечется (ветер), мчатся (облака); (все) закрутилось, смешалось; закачался (ливень); (молнии) слепят, стреляет (гром). . .

Создается впечатление хаоса, сумбура, разрушительной силы, которое выражается и другими, кроме глаголов, средствами выразительности: (ветер мечется) как бешеный; в клочья разорванные (облака), рьяный (ливень); (стреляет) как из пушки. . .



Нет, не приносит буря успокоения автору, в ней нет гармонии, умиротворения, автору видится буря как злая сила (". . . запахло серой", - говорит он). . .

Тревожное состояние лирического героя объясняется его одиночеством. Об этом автор говорит в конце: "… я один. . . один, как всегда". (Вспомним, стихотворение написано в 1879 году в Париже, где Тургенев жил много лет и очень тосковал о родине, куда не мог поехать, так как был смертельно болен. ) Однако так ли безрадостно самочувствие Тургенева? Так ли безнадежно-тоскливо его настроение?

Чтобы ответить на эти вопросы, определим, какую роль в передаче настроения автора играют два белых голубя, которых он сначала видит как два белых комочка на фоне назревающей бури, а затем - спрятавшимися под навесом крыши. . .

Совсем с другой интонацией, с другим настроением говорит о них автор, выражает иные чувства:

Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два голубя - и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба - чувствуют каждый своим крылом крыло соседа. . .

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них. . .

При виде этой картины у автора возникает чувство умиротворения, спокойствия и гармонии, и все предшествующие чувства освещаются этим новым ощущением. Автор как бы говорит: пускай я один (один, как всегда. . . ), но в жизни много прекрасного, когда в ней есть дружба, взаимовыручка тепло, сердечность и спокойствие. Важность этого эпизода для самочувствия лирического героя подтверждает заголовок стихотворения; ведь оно озаглавлено словом "Голуби".

Таким образом, несмотря на то, что лирический герой испытывает чувство тоскливого одиночества, определяющее настроение стихотворения - светлая поэтическая грусть о жизни, а не отчаяние. В этом и заключается главная мысль произведения, построенного на основе противопоставления двух разных ощущений лирического героя. Это противопоставление выражено автором в третьем от конца произведения абзаце, который начинается противительным союзом "но" (но под навесом крыши). .